林楚茵：逢海鯤號測試就造謠，只想唱衰台灣國防！

國造潛艦「海鯤號」28日完成第5次海上浮航測試，台船表示調教整備後將進行潛航測試。但有媒體報導爆料者稱，潛艦海鯤號無錨出港海測，是「拿全體船員生命開玩笑」；台船發出4點聲明澄清，強調報導不實，民進黨立委林楚茵今（30）天則直呼，逢海鯤號測試就造謠，只想唱衰台灣國防！

海鯤號完成浮航測試畫面。（圖／翻攝自台船公司）

林楚茵表示，昨天第一時間台船已發出聲明，海鯤號海測安全無虞！海鯤號現階段已完成5次浮航測試，將依計畫朝下階段「潛航」邁進。

林楚茵說，她日前要求國防部定期揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，其中第二名「質疑技術缺陷」就佔了37.08%。這次拿「無錨」大做文章的外行造謠，不就是在配合中共劇本打擊國軍士氣嗎！

明明抹黑套路早已被看破，結果造謠者還是硬要照抄！冒著被打臉也要幫中國造謠，下流詐騙就應該全民一起「打詐」！林楚茵強調，要再一次揭穿「中共協力者的詐術」，有心人士光靠一張照片就看圖說故事，事實須再協助澄清：

台船已在第一時間打臉。錨機系統只是多重備援之一，配合測試排程調校，完全不影響海測安全。

林楚茵說，她多次強調，「國軍弟兄安全優先於交艦期」。造謠者計謀在一邊假裝認真催貨，一邊配合中共造謠，製造國人對潛艦國造的不信任！「認知作戰」就是無煙硝味的戰爭，誰都不能掉以輕心！

