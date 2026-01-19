林楚茵：黃國昌帶走機密資料幸好有追回

▲民眾黨立委黃國昌遭爆今日出席軍購秘密會議帶走機密資料，幸好第一時間有追回。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，涉及機敏資訊為秘密會議，而立委沈伯洋與林楚茵分別提及，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好有迅速追回。

立法院外交國防委員會今日會議內容涉及機敏資訊為秘密會議，未料林楚茵事後發文表示，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員，而黃國昌從委員會帶走機密資料，「還好第一時間被追回」。

沈伯洋也證實，今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回，而整個狀況是黃國昌質詢完後，召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等。

沈伯洋還原，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說「那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

