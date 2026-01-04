林業保育署嘉義分署、大台南登山協會合作 號召山友前進雞籠山步道淨山

林業保育署嘉義分署、大台南登山協會合作，號召山友前進白河雞籠山步道淨山。（林業保育署嘉義分署提供）

記者陳佳伶／白河報導

林業保育署嘉義分署和大台南登山協會合作，四日號召八十位熱心山友前往白河熱門登山路線雞籠山步道淨山，沿線進行環境清理共清出七大袋約四十五公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念，透過公私協力守護山林資源、維護步道品質。

嘉義分署表示，雞籠山為關嶺群峰之一，因山頂外形似「雞籠」而得名，步道全長一點六公里，沿途有多處角落可遠眺嘉南平原，是在地熱門健行路線。

雞籠山步道沿途景觀多變，冬、春之際山頂步道兩側梅花盛開、幽香四溢，吸引遊客上山賞景；近年山林旅遊熱度提升，還好有在地團體共同投入維護行動；透過淨山活動同步進行無痕山林政策宣導，期傳遞遊客正確山林使用觀念，降低遊憩行為對生態環境的干擾。

淨山沿途向登山民眾宣導無痕山林，傳遞正確山林使用觀念。（林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署強調，淨山不僅是撿拾垃圾，更在引導參與者體認自身行為對環境的長期影響，只能能落實「帶上山的物品就帶下山、尊重自然環境」的做法，就能匯聚成守護山林的堅實力量，未來將持續推動步道認養及無痕山林宣導活動，以維護步道自然風貌，並提升民眾友善親山的行為素養。

淨山活動共清理七大袋、約四十五公斤的垃圾下山。（林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署也呼籲民眾上山前務必先查詢天候、也要依自身體能、做好路線規劃，並攜帶足夠飲水、雨具、保暖用品及通訊設備等必要物資；行進間遵循步道指引與現場告示，以有效降低登山風險並確保安全。