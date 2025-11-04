林業保育署國家森林館 11/7邀民眾一同探索

「國家森林館 山林製造」展館模擬圖1

「國家森林館 山林製造」展館模擬圖2

友善土地的阿里山咖啡豆，以鄒族傳統頭飾羽飾設計包裝，傳遞山林祝福。

以國產材打造木質「森鴞-蘋果鳥門鈴」，完美還原草鴞的心型蘋果臉。

以國產柳杉製作的栗背林鴝沙鈴、臺灣杉製作的山羌蛋沙鈴，與相思木製作的大赤鼯鼠響板，展現自然材質的音色魅力。

白面鼯鼠啪啪圈，可以貼在手臂或機車後座，是上班通勤的療癒小夥伴。

精選臺灣32種特有種鳥類金屬徽章，細緻展現獨特鳥羽色彩與特色。

與小i的早鳥樂園合作推出的帝雉布偶，到阿里山國家森林遊樂區小笠原山有機會偶遇本尊喔!

2025臺北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館舉辦，今年農業部林業及自然保育署國家森林館以森林系品牌「山林製造」為策展主題，將運用臺灣森林各項美好元素製作的優質商品帶進展館，結合阿里山林業鐵路、森林遊樂區與臺灣原生動物等主題特色，運用AR擴增實境技術製作互動遊戲，打造一座充滿童趣的「森活樂園」，農業部邀請民眾來感受臺灣山林的多樣風貌與生命力。

林業保育署表示，「山林製造」是以國產木竹材與臺灣自然資源特色為基礎、結合山村部落與文創設計的森林系消費品牌，希望透過國家森林遊樂區的賣店通路，讓民眾透過精心設計的森林系商品認識臺灣森林的美好。另外，為了讓大家瞭解國產材的美好，這次也特別展出以國產材製作的「山‧五度圈Forest Tempo」栗背林鴝沙鈴、大赤鼯鼠響板等樂器，「森聲－聽，風鈴」、「森鴞－蘋果鳥門鈴」、柳燭臺上燈、相思木按摩梳、蹦奇蹦奇創意火車組等木質家飾小物。

林業保育署在展覽期間安排表演活動及達人分享，從不同觀點引領民眾深入瞭解山林之美：11月7日由泊人ANKR帶來與植物互動的沉浸式演出，11月8日邀請單車好手魏華萱分享森林故事，11月9日柳婉郁教授帶來「森呼吸：旅遊遇見療癒與健康」講座，11月10日則由百岳勇者段慧琳分享外景15年走入山林的經驗。展期4天也規劃了現場互動體驗，參與者均有機會獲得國家森林館獨家好禮，帶走屬於森林的專屬回憶。

農業部表示，「國家森林館 山林製造」不僅是一場展覽，更是一段與森林的相遇與對話，相關訊息可上旅展官網、台灣山林悠遊網及林業保育署臉書粉絲專頁查詢。