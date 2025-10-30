林業保育署宜蘭分署攜手南澳在地部落辦理臺灣黑熊救傷演練。（林保署宜蘭分署提供）

▲林業保育署宜蘭分署攜手南澳在地部落辦理臺灣黑熊救傷演練。（林保署宜蘭分署提供）

臺灣黑熊主要棲息於中央山脈區域，近年屢屢出現黑熊侵擾、誤中陷阱受困等通報案件，顯示臺灣的黑熊族群分布有逐漸擴張的趨勢。雖然宜蘭縣目前尚無相關通報案例，但未來人熊衝突與救援事件發生的可能性將隨之提高。為強化第一線救援與通報能量，林業及自然保育署宜蘭分署特別於南澳舉辦「臺灣黑熊救傷與應變演練」，邀集南澳在地部落居民、保安警察第七總隊第四大隊宜蘭分隊、臺北市立動物園獸醫師團隊及所屬工作站同仁等單位共約四十五人參與訓練課程與實地演練。

廣告 廣告

林業保育署宜蘭分署宜蘭分署表示，為宣導人與熊之間的正確互動觀念，有鑑於過去臺灣黑熊曾發生因誤觸陷阱，獵人發現後擔心遭到法辦而使黑熊不幸遇害的案例，一旦誤捕黑熊時，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。呼籲民眾若發現臺灣黑熊等瀕危保育類野生動物誤觸陷阱或誤捕，請撥打0八00-000-九三0(您您您-救山林)或一九九九，讓專業團隊前往協助救援。另外，為避免臺灣黑熊誤觸陷阱，民眾可持舊式山豬吊等狩獵陷阱或林業保育署宜蘭分署或所轄工作站洽詢，免費更換改良式獵具，避免誤捕黑熊，盼全民共同守護珍貴的臺灣黑熊。

林業保育署宜蘭分署表示，此次訓練內容多元，包含「人熊相遇應變處理」及「花東地區黑熊救傷實務經驗分享」等課程；同時安排戶外實地演練，於南澳原生樹木園區周邊山區進行現場教學與情境模擬，讓學員熟悉黑熊救援過程及器材操作要領。課程最後並進行分組演練，強化各單位人員對黑熊救傷程序之理解與臨場應變能力。

林業及自然保育署近年來推動「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，包含「自主通報給付」及「巡護監測給付」兩個部分，「自主通報給付」即民眾若發現黑熊入侵農地或住家，可通報領獎勵金新臺幣三千元，通報後配合架設相機，再加發獎勵金新臺幣五千元；「巡護監測給付」是社區部落成立黑熊巡守隊並每月巡守，每年最高核發六萬元獎勵金，若於巡守範圍拍到黑熊影像，每次最高核發五萬元獎勵金，每年三次最高為限。盼透過「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」的推動，以生態薪水鼓勵山村部落居民一起守護臺灣黑熊，扭轉民眾對於黑熊侵擾村落、家畜、農物作造成損失的負面印象，降低民眾對黑熊的恐懼。