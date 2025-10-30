林業保育署攜手南澳部落 舉辦臺灣黑熊救傷演練

林保署宜蘭分署進行黑熊搶救演練。（宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

為強化人熊衝突應變與野生動物救援能量，林業及自然保育署宜蘭分署日前於南澳舉辦「臺灣黑熊救傷與應變演練」，邀集南澳在地部落居民、保七總隊宜蘭分隊、臺北市立動物園獸醫師及各工作站同仁等約四十五人參與。

本次課程內容包含「人熊相遇應變處理」及「花東地區黑熊救傷實務經驗分享」等主題，並於南澳原生樹木園區周邊山區實地演練，透過情境模擬與分組操作，讓學員熟悉黑熊救援流程與器材運用，提升現場通報與處理能力。林業保育署並推動「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，以獎勵機制鼓勵民眾守護黑熊。「自主通報給付」民眾若通報黑熊入侵可獲三千元獎勵金，配合架設相機再領五千元；「巡護監測給付」則提供社區巡守隊每年最高六萬元巡守獎勵，若拍攝到黑熊影像可再獲最高五萬元獎金。

雖然宜蘭縣尚無黑熊出沒通報，但近年黑熊族群活動範圍明顯擴張，為因應未來可能發生的人熊衝突，分署提前布局、加強訓練。另外，若誤捕黑熊應立即通報不會被究責；並鼓勵民眾持舊式山豬吊至分署免費更換改良式獵具，共同守護珍貴的臺灣黑熊。