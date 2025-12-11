林業保育署攜手東大附小簽訂MOU 導入國產材課程

在東大附小第130屆校慶「學習博覽會」中，由林業保育署臺東分署與該校共同策劃的「國產材小偵探」闖關活動首次亮相。

這次闖關設計透過觀察、觸摸、比較多種國產材教具，讓孩子在遊戲中，體驗不同樹種的獨特風貌。

活動不僅提升學童對臺灣常見木材的感受與認識，也在過程中逐步建立起「木頭不只是材料，而是森林生態價值的延伸」的重要概念。

在國立臺東大學附設實驗國民小學第130屆校慶「學習博覽會」中，由林業保育署臺東分署與該校共同策劃的「國產材小偵探」闖關活動首次亮相，為雙方簽署合作意向書後，推出的第一場木育主題互動活動，現場吸引眾多師生熱情參與。

這次闖關設計以3至6年級學童為主要對象，透過觀察、觸摸、比較多種國產材教具，讓孩子在遊戲中學習辨識木材的木紋、色澤與質地，體驗不同樹種的獨特風貌。孩子們一邊探索、一邊討論，彷彿化身小小木材偵探，找尋森林留在木頭裡的線索。活動不僅提升學童對臺灣常見木材的感受與認識，也在過程中逐步建立起「木頭不只是材料，而是森林生態價值的延伸」的重要概念。

廣告 廣告

在闖關活動中，參與的學童展現出濃厚的興趣，不僅踴躍提問，也分享自己體驗後的感受與想像。老師們也表示，課程安排實際操作能讓學生更直接理解「木材來自森林」，並思考森林資源永續經營與日常生活之間的重要關聯，讓孩子「認識木、親近木、善用木」。

近年來，林業保育署臺東分署借助知本自然教育中心及在地木工團隊的專業，結合國中小學校外教學與到校服務，持續推廣自然教育與木育課程。今年臺東分署更以「讓國產材木育扎根國教場域」為核心目標，透過跨領域整合、資源共創共享，與學校密切合作，打造多元、互動、可深化學習的木育體驗課程，期望讓孩子在日常的學習環境中，自然而然與森林對話。

臺東分署表示，未來將在雙方 MOU 的共識下，提供符合校方需求的木工技術與材料資源，並辦理師資培訓與研習課程，協助提升教師在木育與森林生態方面的專業知識，共同研發適用於校園的木育教材。

分署強調，國產材木育課程讓手作技藝不僅是動手操作，更是將森林永續價值融入孩子的日常學習，並在心中架起一座與森林緊密連結的橋樑，透過喜愛國產材及珍惜自然資源，培育他們成為永續行動的實踐者；分署更期望透過這次與臺東大學附小MOU的機會，逐步與校方攜手建構木育教育示範基地，帶動更多學校加入推廣木育教育的行列，共同為森林資源永續發展注入源源不絕的活力與能量。