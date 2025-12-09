林業保育署新竹分署號召跨域保育夥伴歲末相聚 攜手石虎保育
冬日的風輕柔吹拂苗栗淺山，歲末的山林在靜謐中蘊藏著新的力量。農業部林業及自然保育署新竹分署九日再三義火炎山生態教育館舉辦「一一四年度石虎棲地保育跨區域聯繫平臺會議」，邀集新竹、臺中、南投、嘉義四分署，以及苗栗縣、臺中市、彰化縣政府及生物多樣性研究所等多方夥伴共同參與。在這個溫暖的年末時刻相聚，一同回望這一年為石虎所做的努力，也為未來的石虎家園擘劃更堅實的步伐（見圖）。
臺灣中西部淺山，是城市與山林之間過渡地帶，也是石虎最珍貴的棲息空間。為了讓牠們能安全穿梭於這片土地，林業保育署新竹、臺中、南投分署自一一一年起建立跨區域聯繫平臺，持續推動棲地串聯、族群監測、路殺改善、友善通道建置、救傷能量提升及友善農作等行動。在今年的會議中，各單位以珍貴資料、在地案例及實務經驗，共同檢視保育推動成果，並分享挑戰與突破。透過不分領域的合作與交流，讓跨區域策略更具整合性，也更貼近土地的脈動。
新竹分署夏榮生分署長在會中感性表示：「石虎的出現，是土地健康的指標；每次看見石虎在紅外線相機前出現的那一刻，彷彿在提醒我們，這片土地仍需要我們一起守護。保育不是一條孤單的路，而是所有願意付出的人並肩同行的旅程。感謝每位夥伴的堅持，因為眾人的努力，才能把石虎的路繼續走得更寬、更遠。」
今年特別表揚四個在石虎保育行動中展現卓越貢獻的合作夥伴，包括交通部公路局中區養護工程分局、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊、中華電信股份有限公司苗栗營運處與信邦電子股份有限公司。他們以改善道路風險、落實查緝、發揮企業責任推動友善石虎農作、教育推廣與社區行動等，這些行動讓保育不再是單一部門的責任，而成為社會共同的力量。
會議中最觸動人心的分享，來自警政署保七總隊第五大隊梁家賢大隊長。他以實際案例談到積極查緝移工違法獵捕野生動物的經驗，警察同仁縝密的蒐證調查，並在暗夜危急時刻挺身而出，只為讓這片山林的珍貴生命能被看見、被保護。他說：「每一次出勤都是與時間賽跑，守護生命，沒有等待的理由。」這份執著讓所有與會者深受感動。生物多樣性研究所林育秀副研究員指出，歷年追蹤四十四隻石虎，其中有7隻因非法狩獵死傷，顯示石虎目前面臨威脅除了遊蕩犬攻擊外，非法獵殺情形也有逐年增加趨勢，呼籲各界重視。
石虎保育行動在中央和地方政府合作下，透過平臺會議交流，持續推動臺灣中西部的石虎族群監測、棲地串聯保育也因生物多樣性研究所、石虎保育協會、野聲生態公司等在地研究及民間夥伴的加入而更為完整。他們陪伴著地方農友、進入棲地監測、進行環境教育、協助社區與政府溝通。這些溫柔而堅定的力量，建構一張眾人接力守護石虎的安全綠網。林業保育署及生物多樣性研究所自一0三年起推動石虎友善農作標章，迄今已有一八九位農友參與，累計友善田區達一八九公頃，有效串聯石虎棲地，提升棲地品質。午間的友善石虎農作餐食，更讓大家透過味蕾感受土地的回饋。每一口都是農友與自然共同努力的結晶，也象徵保育正在以最生活化的方式在地方生根。
展望明年，跨區域平臺將持續推動棲地串聯、關鍵節點改善、強化針對違法及盜獵案件的查緝合作、並透過推廣「阿虎加油」品牌擴大石虎友善農作產品能見度、增加友善農作面積與強化社區參與等行動，形成兼具生計與保育的正向循環，讓石虎得以在更完整的生態網絡中安心生活。
歲末的暖陽灑在火炎山上，象徵著希望悄悄萌芽。感謝每一位守護者的努力，使石虎的未來有了更多可能。新竹分署期盼來年與更多夥伴攜手同行，在土地之間織出更堅韌的綠網，一起讓石虎的路更寬廣。
