林業保育署「國家森林館」盛大開幕 邀您走進臺灣山林 體驗綠色消費品牌「山林製造」

農業部林業及自然保育署今年以森林系品牌「山林製造」為主題打造「國家森林館」展出。（圖片來源/林業保育署 ）

台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館一館舉辦，農業部林業及自然保育署今年以森林系品牌「山林製造」為主題打造「國家森林館」，以臺灣自然資源特色、結合山村部落與文創設計，將國家森林遊樂區特色商品、國產木竹材及在地優質林產品帶到展館，邀請熱愛自然、關注山林永續的民眾一起走進「森活樂園」，認識這些充滿臺灣山林故事的森林系商品，以行動支持山村綠色產業。

融入谷關七雄動植物以及福森、栩悅保溫瓶，兼具特色與實用。（圖片來源/林業保育署 ）

林業保育署署長林華慶表示，臺灣擁有豐富的生態資源，不同海拔與緯度的國家森林遊樂區各具特色，以日出、雲海與林業鐵路聞名國際的阿里山國家森林遊樂區、著名的中高海拔賞鳥天堂－大雪山國家森林遊樂區、兼具自然景觀與林業文化的太平山、八仙山國家森林遊樂區、擁有壯麗瀑布景觀的內洞、滿月圓與雙流國家森林遊樂區等等，一年四季都有不同的美景值得探訪。

從太平山國家森林遊樂區及羅東林業文化園區飛來旅展的灰林鴞與領角鴞。（圖片來源/林業保育署 ）

2023年起，林業保育署為旗下的山林系商品打造了統一的品牌，取名為「山林製造」，並陸續在大雪山、八仙山、知本國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區開展實體的山林製造品牌概念店，希望透過森林育樂場域賣店空間改造與選品，讓遊客對於臺灣山林環境與生態保育有更多的認識，實踐「永續利用山林資源，惠益分享在地，提振山村經濟」理念，建構最具臺灣山林代表性的綠色消費品牌。

為讓大眾感受森林的美好，今年國家森林館將生活在國家森林遊樂區裡的野生動物製成玩偶穿梭展館之間，透過童趣的設計吸引大家走進自然，認識臺灣豐富生態、療癒身心靈，喜愛臺灣原生種動物的朋友們可別錯過！可愛又實用的山林特色保溫杯、摺疊傘、運動用品、以手機感應就能閱讀臺灣特有種鳥類生態故事的刺繡吊牌、具溫潤質感的國產材樂器與木藝品、可舒緩情緒提振精神的精油香氛，還有混合玫瑰香氣與阿里山蜜香紅茶的「神木之約」啤酒、以山茶精釀帶有茶香回甘韻味的諸羅山茶啤酒，都在國家森林館現身。

除了讓森林好物陪伴民眾的日常，林業保育署也在11月8日至10日分別邀請單車女神魏華萱、中興大學教授柳婉郁、百岳女神段慧琳分享他們在森林裡的故事。展期4天規劃山林製造品牌推廣會與現場互動體驗，參與者都有機會獲得國家森林館限量優惠與臺灣特有種動物磁鐵。

2025台北國際旅展詳情及林業保育署「國家森林館」相關訊息，請上旅展官網(https://www.taipeiitf.org.tw/)、台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)及林業保育署臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/FANCA.Taiwan?locale=zh_TW)查詢。

※「禁止酒駕」、「飲酒過量，有害健康」

