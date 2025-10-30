林業及自然保育署南投分署《治山防災工程》識別系統 獲MUSE銀獎

《治山防災工程》品牌識別系統，榮獲2025年美國MUSE設計大獎「戶外廣告類」銀獎。（圖：南投分署提供）

農業部林業及自然保育署南投分署以《治山防災工程》品牌識別系統，榮獲2025年美國MUSE設計大獎「戶外廣告類」銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲得國際肯定的作品。該設計以「自然共生、永續循環」為核心理念，將集水區治理工程的專業與美感融合於圍籬、警示標語與告示牌中，展現臺灣推動永續林業治理的創新設計力。

MUSE設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計界的重要獎項。《治山防災工程》識別系統源自林業人員對傳統工程標示過於功能導向的反思，轉而以品牌視覺導入在地生態意象與教育內涵。主視覺採用手繪筆觸與低彩色調，描繪臺灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，結合山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，宛如生態圖鑑般傳達自然共生的理念。整體設計採模組化配置，選用防眩、耐候的霧面材質，以苔綠、岩褐、霧藍為主色，輔以柔橘作為警示色，兼具安全性與視覺和諧。標示基底以金屬與複合板搭配環保油墨印製，減少材料耗損並延長使用壽命，落實永續設計精神。

南投分署分署長李政賢表示，集水區治理的核心在於「與自然共生」，這次榮獲國際設計獎項，不僅是對同仁努力的肯定，更象徵治理工程邁入兼具功能與美感的新時代。視覺識別設計成果亦延伸至互動展區與數位媒體，例如：國立公共資訊圖書館實體策展「擬音師挑戰」聲景體驗與線上互動遊戲「守護動物心理測驗」等活動，讓工程教育更貼近大眾與親子族群，深化民眾對環境治理的理解與共鳴。展望未來，南投分署將持續以「自然為師」為理念，推動林地修復、碳匯經營與生態教育，並透過設計力量強化社會對治山防災工程的認識，讓每一處工程現場都成為傳遞永續價值的重要場域。（張文祿報導）