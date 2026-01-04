林業及自然保育署嘉義分署攜手大臺南登山協會淨山，公私協力維護雞籠山步道品質。（記者李嘉祥攝）

農業部林業及自然保育署嘉義分署與大臺南登山協會合作4日於臺南白河熱門登山路線－雞籠山步道舉辦淨山活動，號召逾80位山友熱情參與環境清理，沿線共清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念，展現公私協力對於守護山林資源、維護步道品質的成效及重要性。

嘉義分署表示，步道認養為推動公私協力、共同維護步道及周邊生態環境重要機制，雞籠山為關嶺群峰之一，因山頂外形似「雞籠」而得名，步道全長1.6公里，沿途有多處角落可遠眺嘉南平原，是在地熱門健行路，沿途景觀多變，冬春之際山頂步道兩側梅花盛開、幽香四溢，吸引遊客上山賞景踏青。

嘉義分署指出，近年山林旅遊熱度提升，更倚重在地團體共同投入維護行動，此次淨山活動同步辦理無痕山林政策宣導，期能傳遞遊客正確山林使用觀念，以降低遊憩行為對生態環境的干擾；尤其森林用火一定要特別小心，一棵樹要幾十年才才能成林，一個火種可能就毀於一旦，請山友在森林中儘量不要用到明火，避免森林火災的發生，保持森林的美好環境，才能讓登山永續發展。

大台南登山協會理事長邱志榮說，愛森林空氣也要好好愛護森林的環境，無痕山林是登山者需遵從的理念；協會認養大凍山系步道，每月不定期派人巡視，若有狀況即時通報農業部林務局林業自然保育署；為加強宣導無痕山林及安全登山森林用火規章，在年初即辦理淨山活動，有近百位山友報名，林業及自然保育署嘉義分署也派人參與宣導及實際淨山活動。

嘉義分署進一步說明，淨山不僅是撿拾垃圾，更在於引導參與者體認自身行為對環境的長期影響，只要從「帶上山的物品就帶下山、尊重自然環境」等簡單且可持續的做法落實，就能匯聚成守護山林的堅實力量，未來將持續推動步道認養及無痕山林宣導活動，以維護步道自然風貌，並提升民眾友善親山的行為素養，也呼籲民眾上山前務必做好行前準備，包括查詢天候、評估自身體能、規劃路線與時間，並攜帶足夠飲水、雨具、保暖用品及通訊設備等必要物資；行進間請遵循步道指引與現場告示，以有效降低登山風險並確保安全。