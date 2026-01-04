林業及自然保育署嘉義分署攜手大臺南登山協會淨山 公私協力維護雞籠山步道品質
▲林業及自然保育署嘉義分署攜手大臺南登山協會淨山，公私協力維護雞籠山步道品質。（記者李嘉祥攝）
農業部林業及自然保育署嘉義分署與大臺南登山協會合作4日於臺南白河熱門登山路線－雞籠山步道舉辦淨山活動，號召逾80位山友熱情參與環境清理，沿線共清出7大袋約45公斤垃圾，以實際行動落實「無痕山林」理念，展現公私協力對於守護山林資源、維護步道品質的成效及重要性。
嘉義分署表示，步道認養為推動公私協力、共同維護步道及周邊生態環境重要機制，雞籠山為關嶺群峰之一，因山頂外形似「雞籠」而得名，步道全長1.6公里，沿途有多處角落可遠眺嘉南平原，是在地熱門健行路，沿途景觀多變，冬春之際山頂步道兩側梅花盛開、幽香四溢，吸引遊客上山賞景踏青。
嘉義分署指出，近年山林旅遊熱度提升，更倚重在地團體共同投入維護行動，此次淨山活動同步辦理無痕山林政策宣導，期能傳遞遊客正確山林使用觀念，以降低遊憩行為對生態環境的干擾；尤其森林用火一定要特別小心，一棵樹要幾十年才才能成林，一個火種可能就毀於一旦，請山友在森林中儘量不要用到明火，避免森林火災的發生，保持森林的美好環境，才能讓登山永續發展。
大台南登山協會理事長邱志榮說，愛森林空氣也要好好愛護森林的環境，無痕山林是登山者需遵從的理念；協會認養大凍山系步道，每月不定期派人巡視，若有狀況即時通報農業部林務局林業自然保育署；為加強宣導無痕山林及安全登山森林用火規章，在年初即辦理淨山活動，有近百位山友報名，林業及自然保育署嘉義分署也派人參與宣導及實際淨山活動。
嘉義分署進一步說明，淨山不僅是撿拾垃圾，更在於引導參與者體認自身行為對環境的長期影響，只要從「帶上山的物品就帶下山、尊重自然環境」等簡單且可持續的做法落實，就能匯聚成守護山林的堅實力量，未來將持續推動步道認養及無痕山林宣導活動，以維護步道自然風貌，並提升民眾友善親山的行為素養，也呼籲民眾上山前務必做好行前準備，包括查詢天候、評估自身體能、規劃路線與時間，並攜帶足夠飲水、雨具、保暖用品及通訊設備等必要物資；行進間請遵循步道指引與現場告示，以有效降低登山風險並確保安全。
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷
又要轉濕冷！氣象專家表示，今（4）日白天明顯回溫，不過明日另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東部及恆春地區轉濕冷，週二（6日）晚間轉乾。而週三至週六（7日至10日）受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流，提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
小心8級強風！「11縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生
交通部中央氣象署於4日下午4點27分發佈的陸上強風特報，受到增強的東北風影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣及連江縣等地區，預計將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，並已發出黃色燈號警告。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
15縣市發低溫特報！明晨部分地區恐「不到10°C」
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署今(4)日10時38分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。氣象署提醒，明(5日)清晨到上午，局部地區有出現10°C以下低溫的機率，早出晚歸的民眾一定要做好保暖，避免著涼。壹蘋新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
全台迎2波劇烈降溫 林得恩示警：一路冷到1月中旬
近日天氣冷颼颼，氣象專家林得恩表示，根據中央氣象署預測趨勢來看，未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流
雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中南部竟比北部還冷！ 鄭明典分析原因：高雄台南上榜應該是第一次
天氣寒冷，氣象署今（3）日「溫度排行榜」測得除離島外，雲林古坑鄉的荷苞為7.2度，另外，嘉義縣紫雲為7.4度，就連高雄市、台南市均在榜上。對此，前氣象局（署）長鄭明典發文說，「高雄、台南上榜，這應該是第一次」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話