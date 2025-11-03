林業及自然保育署宜蘭分署林映辰、宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會榮獲114年度國家搜救有功人員殊榮

行政院長卓榮泰親自表揚宜蘭分署太平山工作站森林護管員林映辰護管員榮獲搜救有功人員。（林保署宜蘭分署提供）

▲行政院長卓榮泰親自表揚宜蘭分署太平山工作站森林護管員林映辰護管員榮獲搜救有功人員。（林保署宜蘭分署提供）

行政院國家搜救指揮中心於今（三）日舉行「一一四年度搜救有功人員表揚典禮」，經由各搜救相關機關內部評選及提報後，遴選出二十位在陸、海、空等不同領域中表現傑出的搜救人員。林業及自然保育署宜蘭分署太平山工作站森林護管員林映辰，長年協助山域搜救任務，以其專業與熱忱成為林業及自然保育署唯一獲獎代表，並由行政院卓榮泰院長親自頒獎表揚。

林業及自然保育署宜蘭分署近年積極推動山域安全措施，針對轄內熱門登山路線，如太加縱走、松羅湖、巴博庫魯山及阿玉山等山徑，設置完善標示系統，有效降低迷途案件發生。同時，輔導在地NGO團體參與步道認養，並與電信公司合作測試及設置通訊標誌，將通訊點與里程標資訊整合至登山離線地圖「魯地圖」，協助民眾行前準備與即時通報，提升搜救效率，減少事故發生率。

林映辰任職於林業保育署宜蘭分署，熱愛山林且熟悉轄內各熱門山域路徑。自一一一年至一一四年間，多次協助消防單位進入深山執行搜救任務，提供精確山域軌跡、地形判讀與路線研擬，協助消防局勤務中心制定搜救策略。憑藉其卓越的地圖判讀與地形分析能力，多次成功抵達迷途山友位置，協助救回多名迷途或受傷登山客。本次獲國家級表揚，除肯定其專業表現外，更激勵了第一線護管與救援人員的士氣。

為彰顯民間搜救團體在搜救任務中的關鍵角色，行政院國家搜救指揮中心今年首度開放提報民間團體及個人搜救有功人員，藉以肯定民間力量在搜救行動中的重要貢獻。此次宜蘭縣噶瑪蘭山岳協會及該會資深嚮導陳秋霞小姐雙雙獲獎，充分展現公私協力的成果。

噶瑪蘭山岳協會長年協助宜蘭縣消防局投入山域搜救工作，並與林業及自然保育署宜蘭分署合作推動山徑與步道認養維護計畫。透過定期巡查步道、通報設施損壞與維修報告，降低山友迷途風險，實質減少山難事件發生，展現民間團體與政府單位攜手守護山林安全的典範。

噶瑪蘭山岳協會資深嚮導陳秋霞小姐於一O九年空軍黑鷹直升機墜落烘爐地山區案中，憑藉長年山林經驗與地形研判能力，在事故地點不明的情況下，第一時間抵達失事現場，引導軍、警、消及林業單位進入救援。其迅速行動使搜救隊伍於兩個半小時內抵達現場，成功救出五名傷者，儘管仍有八名將官不幸罹難，其冷靜判斷與勇敢行動，獲得各界高度肯定。此後，陳秋霞小姐持續投入多起宜蘭地區山域搜救行動，成為地方山域安全的重要支柱。