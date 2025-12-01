林業及自然保育署宜蘭分署115年森林護管員甄試結果出爐了 正取3名、候補4名

林業及自然保育署宜蘭分署森林護管員甄試結果出爐了，張貼於宜蘭分署布告欄並同步公告於分署官網。完成相關專業訓練後，將即投入森林護管工作行列。（林保署宜蘭分署提供）

▲林業及自然保育署宜蘭分署森林護管員甄試結果出爐了，張貼於宜蘭分署布告欄並同步公告於分署官網。完成相關專業訓練後，將即投入森林護管工作行列。（林保署宜蘭分署提供）

為強化森林護管能量，農業部林業及自然保育署宜蘭分署持續辦理森林護管員甄試作業。甄試自一一三年起不設科系限制，鼓勵有志投入山林守護工作的民眾踴躍報考，此次正取三名、候補四名。甄試結果已於今（一）日上午十時張貼於宜蘭分署布告欄，並同步公告於分署官網（https://yilan.forest.gov.tw/），當日亦寄發成績通知單予各應試人員。

此次正取及備取人員具備財政稅務、觀光事業、機械工程、電子工程等多元專長，預定於一一五年一月五日報到，完成相關專業訓練後，將即投入森林護管工作行列，攜手守護國有森林資源，為林業第一線注入嶄新活力。

宜蘭分署表示，此次考試分術科、學科測驗及口試，計廿二人完成報名。技術科測驗於一一四年十一月廿九日辦理，實際到考人數十九人，缺考三人。第一階段為騎乘循環檔機車測驗，現場提供試駕練習時間，實際考測合格率達百分之百；第二階段為負重跑走測驗負重二十公斤，跑走一五00公尺，男生十二分鐘、女生十三分半鐘內完成，共有十四人通過。筆試與口試於十一月三十日舉行，計有十四人參加，最終錄取正取三名、候補四名。錄取人員中女性三名、男性四名，其中二人年齡為四十五歲以上，錄取人員涵蓋不同性別與年齡層，展現對森林保育工作的高度參與熱忱與社會多元參與趨勢。

宜蘭分署指出，此次甄試開放所有科系報考，正取前三名皆為非農業相關科系畢業者，顯示對森林保育工作的高度熱忱與學習潛力。其中二人於「森林及自然保育概論」科目中表現優異，成績均達九十分以上。