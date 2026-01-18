林業及自然保育署屏東分署攜手企業與在地 啟動美濃九芎林保安林永續共學

林業及自然保育署屏東分署為強化美濃九芎林自然保育保安林之生態韌性，十七日攜手美濃愛鄉協進會、中租青年展望基金會等共六十人共同辦理林下濕地優化工作活動，透過實作營造與環境教育並重的模式，正式展開一一五年ESG合作計畫「美濃九芎林保安林永續共學-守護生物多樣性」。(見圖)

林業及自然保育署屏東分署今(十八)日說明，美濃九芎林保安林為高雄淺山重要綠色網絡節點，前期已完成林下濕地營造與多項生態增益設施；這次活動以「既有成果優化」為基礎，結合企業ESG資源，由美濃愛鄉協進會與廣林社區、翠谷方舟等在地社群共同參與，進行水池砌石、水生植物與客家民族植物栽植，營造多樣化微棲地，提升兩棲類與水域生物棲息環境。

這次參與的企業志工來自全臺各地分公司，活動甫開放即以「秒殺」速度額滿，展現企業員工對投入自然保育的高度熱忱；活動當日，志工們揮汗搬運石塊、砌石固岸、填土整地，並親手種植原生水生植物及在地代表性原生樹種「竹頭角木薑子」，在實際勞動中體會棲地營造的不易與價值，順利完成本階段濕地優化工作。後續將持續監測濕地動態，紀錄生物利用情形，作為滾動式經營管理的重要依據。

該活動同時納入環境教育課程，安排巨樹解說、森林療癒及濕地觀察，使企業志工理解保安林的生態系服務價值，深化對淺山生態與客庄文化的連結。

林業及自然保育署屏東分署表示，「永續共學」是該計畫的核心精神，未來將持續透過公私協力平台，推動棲地復育、原生植物培育、志工培力與社區參與，讓保安林成為企業ESG實踐與地方永續發展的示範基地，共同守護生物多樣性。