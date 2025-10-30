林業署南投分署《治山防災工程》識別系統獲美國MUSE設計大獎

南投分署防災工程識別系統獲美國MUSE設計大獎（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

農業部林業及自然保育署南投分署以「治山防災工程」品牌識別系統，榮獲二O二五年美國MUSE設計大獎戶外廣告類銀獎，成為農業部首件以工程識別設計獲國際肯定的作品；該項得獎的作品以「自然共生、永續循環」為核心理念，展現集水區治理工程在圍籬、警示標語與告示牌等兼具專業美學與生態意識的創新成果，讓世界看見臺灣推動永續林業治理的設計實力。

南投分署指出，「治山防災工程」識別系統設計源於集水區治理業務同仁觀察到傳統工程標示在視覺呈現上風格偏重功能取向，遂以品牌視覺為核心進行系統性設計、整合在地物種、保育觀念與工程語彙，應用於圍籬、警示標語與告示牌等，使公共工程融入環境教育意涵。主視覺採手繪筆觸與低彩配色，描繪臺灣黑熊、石虎、冠羽畫眉等中部特有保育物種，搭配山櫻花、霧社櫻等植物輪廓，形成如生態圖鑑般的視覺母體。

林業保育署南投分署分署長李政賢表示，集水區治理的核心在於「與自然共生」，此次榮獲國際設計獎項，不僅是對同仁努力的肯定，更象徵治理工程邁入兼具功能與美感的新時代。視覺識別設計成果亦延伸至互動展區與數位媒體，例如:國立公共資訊圖書館實體策展「擬音師挑戰」聲景體驗與線上互動遊戲「守護動物心理測驗」等活動，讓工程教育更貼近大眾與親子族群，深化民眾對環境治理的理解與共鳴。