林業署國產材台灣館 連續9年獲優良參展企業形象獎

〔記者黃宜靜／台北報導〕第37屆台北國際建築建材暨產品展本週末在南港展覽館展出，由林業及自然保育署聯手國產木、竹材業者合力打造的「國產材台灣館」，今(2025年)以「森產」第9度參展，經大會建材委員會評選建築師依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」各方面實際評比中脫穎而出，連續9年榮獲「優良參展企業形象獎」殊榮。

林保署指出，「國產材台灣館」此次參展規劃分為2大主題區，1區是OA辦公家具、另1區是國中小及育成中心使用的課桌椅，呈現國產材走入辦公空間與教育場域的多元應用。

廣告 廣告

林保署續指，同時該展區也集結20家國內業者，共同展出各式國產木竹材製品，從材料、加工、設計到施工工法一應俱全，讓民眾完整體驗國產木竹材從居家到公共空間的完整應用。

林保署表示，今年國產材台灣館以「循環」、「碳儲存」及「在地材料行動」為策展主軸，展館大型主建物設計靈感取自舊時吊運木材的塔式天車，以國產柳杉打造曲面木結構的「循弧之森」，象徵台灣林業歷史的索道運輸時代，展館結合GLT(膠合集成材Glued-laminated Timber)曲樑、直樑及CNC加工技術，展現國產木材兼具強度與韌性的特質。

林保署說明，為響應2050淨零碳排的政策，在建材展提出以國產柳杉製作國中小課桌椅的構想，希望讓孩子從小接觸台灣木材。經過與各縣市政府教育單位合作，今年國產材課桌椅使用已達約8000套，累積約187噸二氧化碳當量的碳匯效益。此外也鏈結木材加工端，以及林業機械補助、林業人力培育措施，提升生產效率並降低成本，並透過FSC國際永續森林驗證，讓林木利用兼顧生態永續與地方共好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機

桃園》中壢人心中都有1顆菜包！「菜包之都」當之無愧

高山下雪機會來了！大陸冷氣團明晚報到 急凍到下週一早上

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

