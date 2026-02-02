林業署宜蘭分署 五日於臺北國際書展推出藤本植物與木材主題講座

林業署宜蘭分署與五南文化廣場合作，於臺北國際書展期間，二月五日在臺北世界貿易中心展覽一館政府出版品區（攤位D620），推出兩場兼具知識性與趣味性的主題講座，並同步舉辦「臺灣藤本植物多樣性」新書發表。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

林業署宜蘭分署今年與五南文化廣場合作，於臺北國際書展期間，二月五日在臺北世界貿易中心展覽一館政府出版品區（攤位D620），推出兩場兼具知識性與趣味性的主題講座，並同步舉辦「臺灣藤本植物多樣性」新書發表，邀請民眾一起用「閱讀」走進臺灣的森林世界。

此次講座聚焦於「藤本植物多樣性」與「木材鑑別」兩大主題。為推廣生物多樣性與植物保育觀念，宜蘭分署特別邀請植物分類學權威、屏東科技大學名譽教授楊勝任老師，分享其最新著作「臺灣藤本植物多樣性」與「臺灣木質藤本野外鑑定手冊」。書中完整收錄臺灣四百五十一種藤本植物，其中木質藤本皆附有橫切面特徵，為國內少見且極具實用價值的植物工具書。講座中，楊老師將以深入淺出的方式，帶領民眾認識藤本植物的分類重點，並實際示範如何運用檢索表進行鑑定。

另一場講座則緊扣民眾日常生活，回應「你買的木材真的對嗎？」的常見疑問。宜蘭分署配合林業署推動國產材政策，攜手國立嘉義大學森林暨自然資源學系團隊，歷時六年實地查訪與蒐集，完成「臺灣常見商用木材圖鑑」三大冊。全套圖鑑共收錄三百六十種常見商用木材，其中包含國產材一百十六種，為目前市面上收錄最完整的木材鑑別工具書。講座將由作者張博任老師分享木材鑑別的關鍵技巧，協助民眾提升辨識木材的實用能力。