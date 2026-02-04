林業署推出「阿里山×高鐵聯票」春節暢遊阿里山、鰲鼓溼地山海風光
〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節將至，林業及自然保育署與台灣高鐵合作，推出「阿里山×高鐵聯票」，旅客無論搭乘郵輪式巴士或台灣好行，購買阿里山相關套票，可享高鐵車票85折優惠，不僅能大幅縮短了旅客城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，旅客可利用春節假期，輕鬆體驗阿里山森林芬多精、到鰲鼓溼地賞鳥。
林業署嘉義分署表示，阿里山除了日出、雲海聞名遐邇，旅客春節期間，還能到阿里山國家森林遊樂區的阿里山車站一樓大廳，參觀「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，該展由嘉義分署攜手林鐵處、挺挺網絡社會企業共同舉辦，展覽包括互動遊戲、影片與掛軸圖文，讓大家認識遊蕩犬貓對野生動物造成的生存影響及生態衝擊；沼平公園戶外與室內還舉辦「從森林到森林」裝置藝術展，透過1963年的空照圖、129支標竿裝置標定建物位置，用瑞士建築手法重現過往聚落意象。
觸口自然教育中心2月17至22日每天10點到12點、下午1點半至3點半推出「新春野望影展」，播放「真實蟲蟲危機：大城市」、「小小世界：珊瑚礁」國際生態紀錄片，從影片深化環境教育。
嘉義分署表示，春節期間，鰲鼓濕地生態展示館舉辦鳥類主題窗花剪紙與蓋印春聯活動，還可觀察琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨成群停棲曬翅，以及度冬的黑面琵鷺，提醒民眾，保持適當距離避免驚擾鳥類。
更多自由時報報導
苗栗頭份永貞宮迎馬年 大年初一發放限量發財金幣
高雄「鳳山光之季」搶先開箱 主燈「我愛鳳山」高8公尺亮相
「鳳山光之季」2/7登場 鳳山車站大樓黃光+爆竹應援
來科學園區旁採草莓！台南新市靑農推動產業多元化
其他人也在看
中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
4/3啟程！台鐵山嵐號「台南-彰化」全新路線
[NOWnews今日新聞]台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田...
立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
不堪其擾！遊客亂闖民宅花園拉屎 日富士吉田忍痛停辦「櫻花祭」
位於日本山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，因能遠眺富士山，加上公園內的五重塔及櫻花樹，成為櫻花季時熱門觀光景點。然而已舉辦10年的「新倉山淺間公園櫻花祭」活動，因過多遊客湧入亂象叢生，甚至有內急遊客闖進民家的花園拉屎，當地居民不堪其擾，地方政府宣布今年活動停辦。
羅馬噴泉新規上路 遊客顧荷包「空投硬幣」
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（...
重建完成！農曆春節將至 太魯閣「綠水步道」今起部分開放
即時中心／林耿郁報導前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。
睽違670 天、太魯閣最有味道再度開放！太魯閣晶英專人導覽走春
經過 670 天的休生養息，太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起重新開放。這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店特別規劃了「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！
國際中心／江姿儀報導春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
草嶺石壁櫻花季2/17開跑 2萬株春節連假爆開
古坑草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，春節連假是最佳賞花時間，草嶺村長陳兵通說，從目前花苞狀況預料今年花況很不錯。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年首度在斗六火車站規劃「預約制賞櫻接駁專車」直達石壁，歡迎民眾多利用，不用擔心塞車及找停車位。
新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
台北市區就能賞櫻！平菁街、陽明公園、中正紀念堂、樂活夜櫻季TOP10櫻花景點、交通資訊一次看！
台北市區的櫻花正逐漸進入最美的花期，1月底至3月陸續綻放。首推內湖樂活公園夜櫻、中正紀念堂粉紅大漁櫻、陽明山平菁街42巷、北投復興三路櫻花隧道。市中心如大安森林公園（河津櫻）、信義區象山公園、萬華青年公園亦有山櫻花綻放，交通便利且鄰近捷運，都是賞櫻的知名地點，享受櫻花帶來的浪漫氛圍。
「新東方快車」2026年5/4日首航 陸上「頂級郵輪」一票難求 新疆暮春初夏賞花浪漫遊首選
圖：新東方快車套房「璽悅金鑽」。(圖/巨匠旅遊提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 經過40年淬鍊，新疆鐵路局再度 […]
北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
北海道,札幌,圓山公園,圓山茶寮,咖啡館,文青,三岸好太郎美術館,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
2026和平島地質公園雙優惠 基隆市民免費同行親友享半價、平日銀髮族買一送一！｜【旅遊省錢術】
基隆在2026年正式踏入400週年，為了迎接「基隆400」這個重要時刻，和平島地質公園於2026年開春祭出兩大重磅優惠：「基隆市民本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。除了超殺優惠，也規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！
馬年走春農遊 全臺百大農遊點攻略
【記者郭襄陽台北報導】於寒假初始及農曆春節連假即將到來之際，民眾規劃闔家出遊行程的需求日增。農業部農村發展及水土保持署精選北、中、南、東各地特色農遊景點及主題行程，於農業易遊網打造「2026馬上出發！...