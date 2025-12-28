林業雇主聘移工 勞保不能忘

勞工保險課予雇主應為所屬勞工辦理加保之責任及義務，其中從事林業工作的雇主，如有引進移工，應依規定向勞保局成立投保單位，為所雇用的移工辦理參加勞工保險，勞動部也提醒，5人以上之林場、公益及合作事業，為勞工保險強制投保單位；4人以下之林場等，雇主得為其辦理參加勞工保險。

勞動部指出，因應實務需求，從事林業之自然人雇主，如有引進移工，可持由農業部核發「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」函，作為林場有關認定證明文件，向勞工保險局申請成立投保單位，為所雇用的勞工辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險。

而依《勞工保險條例》規定，雇用包含本、外國籍員工之5人以上之林場、公益及合作事業，為勞工保險強制投保單位，雇主應為勞工辦理參加勞工保險；雇用勞工4人以下之林場等，雇主得為其辦理參加勞工保險，另外，不論雇用人數多寡，均應依《勞工職業災害保險及保護法》規定為所雇用的勞工辦理參加勞工職業災害保險。

勞動部提醒，農業部為改善季節性缺工問題，建立移工外展農務服務模式，由農會或農林漁牧有關合作社擔任雇主聘雇移工，指派移工到服務契約履行地直接從事農林漁牧相關體力工作者，農會或合作社等外展農務雇主，亦應依規定為所雇移工辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險。