林榮基抱恙 銅鑼灣書店暫停營業

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（中央社記者李雅雯台北9日電）銅鑼灣書店店長林榮基由於身體狀況欠佳，目前暫停銅鑼灣書店營業。林榮基表示，會不會恢復營業、預計何時恢復營業「說不準」，必須視身體恢復狀況決定。

林榮基今天對中央社表示，銅鑼灣書店目前狀態為暫停營業，會不會恢復營業、預計何時恢復營業「說不準」，必須視身體恢復狀況決定，「身體好就開、身體不好就沒有開」。

他坦言，身體狀況有時候好，有時候不太好，現在仍需要休養與治療。

林榮基感謝醫院的醫治與照料，也感謝外界關心。

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銅鑼灣書店在台灣重啟，原先設址捷運中山站附近，由於原租約到期，房東不再續租，歷經半年尋覓、搬遷，在2024年9月20日於現址中正區金門街上重新開店。

林榮基當時表示，只要站在自由的土地上，就可以找到生活，健康與自由是最重要的事。開了一家書店有經營壓力，不過賣書其實是其次，更重要的是有個地方與人交流、推動閱讀，催生對於社會現狀的反思。（編輯：周慧盈）1150609