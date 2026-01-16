林欽榮副市長視察鳥松區十九灣滯洪池 力拼汛期前發揮滯洪功能

20260116144414_0_76fd4d

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】因應極端氣候帶來強降雨及颱風伴隨豪雨，為解決曹公新圳上游十九灣排水洪峰迅速排入下游問題，水利局向中央爭取興建十九灣滯洪池及護岸工程經費合計約2億元，林欽榮副市長今16日下午率水利局前往十九灣滯洪池工地關心工程執行進度，期許施工團隊能在非汛期間全力趕工，增加曹公新圳上游的滯洪功能，今年汛期時能全面提升仁武地區的防洪能力。

十九灣滯洪池占地約4.68公頃，滯洪量19.5萬噸，由中央補助2億元，已於114年7月4日開工，整體工程預計於115年12月前完工，水利局刻正積極趕工並力求今年汛期前發揮滯洪功能。完工後可有效削減曹公新圳洪峰流量，讓仁武區八德東路至仁勇橋段的曹公新圳水位在洪峰時最大可降低洪水位約70公分，受惠淹水改善面積約125公頃。

廣告 廣告

除滯洪池功能外，滯洪池採土方平衡，採築堤3公尺高之土丘方式搭配種植喬木形成緩衝綠帶，亦利用既有雜木整理破碎後與土壤拌合，增加土壤有機質，減緩生態衝擊，此外河道內設置約4處動物逃生通道，提供棲地串連，兼顧水利與環境景觀。林副市長肯定進度超前，並勉勵施工團隊加緊趕工，期望汛期前發揮滯洪效果，有效紓解仁武地區淹水問題，為仁武地區打造更安全、宜居且具防洪韌性的生活環境。