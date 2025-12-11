林欽榮遭柯文哲指控「入罪於被告」 高雄副市長辦嚴正發聲

前北市副市長林欽榮。（圖／東森新聞）





台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今（11日）、明（12日）兩天將進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見。「京華城案」重要證人、柯市府時代副市長林欽榮，因為不滿遭到柯文哲、沈慶京指控配合檢方「入罪於被告」，今天下午透過透過高雄市府發布聲明表示，諸多不實指控，予以嚴正駁斥，「必要法律行動捍衛本人名譽」。

林欽榮於9月11日擔任京華城案秘密證人，並且表態，身為都委會主席，反對京華城提高容積率，和都發局立場一致，反對威京集團主張保障12萬0284平方公尺的樓地板面積，容積率暴增至840%時，他已請辭離開北市府。

高雄市政府林欽榮副市長辦公室聲明：

針對台北地院今日傳喚柯文哲、沈慶京兩被告到庭提示證據，誣指本人配合檢方「入罪於被告」，充滿情緒用語，並捏造諸多不實指控，予以嚴正駁斥，且將採取必要法律行動捍衛本人名譽。

更多東森新聞報導

南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人意志

「小草女神」登記參選台中市議員：難選才要挺身而出

5.9億炸藥標案裝修公司得標？顧立雄：有原廠證明即可

