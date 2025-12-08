林正雄：2026政策鬆綁房市可回溫 飯店宅將成新趨勢

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄認為，30坪以下的飯店宅將是未來產品趨勢。

2025年在多項房市管制政策下，全台買賣移轉棟數預估僅25.6萬棟，較去年減少近三成，創下35年來次低紀錄。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，今年房市量已落在谷底，「量先出來、價穩為主」將是 2026 年房市基本盤。

針對住宅產品，林正雄認為，少子化與銀髮化正重塑市場對飯店宅的需求，將成為未來趨勢。

從2024年第4季至2025年間，房地產市場受限於政策罩頂，陷入盤整期，交易量也創下35年來的次低。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，雖然交易量創低，但需求並未消失，只是被政策與心理因素遞延。他指出，過去十年間全台新增家戶累計超過135萬戶，平均每年逾 13.5 萬戶；購屋主力族群31至50歲人口約711萬人，未來 20 年每年仍有約35.6萬人具購屋需求，形成穩定剛性需求基礎。

中華民國不動產聯盟總會今（8）日召開年終記者會，選定「啟」為2026年房 市預測字，帶有「啟動」寓意、迎來機會順利開展局面。

林正雄補充，台灣住宅老化問題嚴重，目前屋齡20年內住宅僅占23.4%，反之超過718萬棟住宅屋齡超過20年。未來十年，每年平均約16.4萬棟住宅將跨入30年屋齡，正式進入更新與重建周期。加上老屋漏水、管線老化及生活便利性不足，換屋需求持續浮現，這些動能將為2026年房市提供支撐。

針對住宅產品趨勢，林正雄認為，銀髮族與小家庭不再追求大坪數別墅，而是注重「舒適、服務好、安全度高」。飯店宅正切中這個需求，除了基本物業管理，未來社區將配備「飯店祕書」，協助住戶安排旅遊、健康、理財甚至醫療服務，將住宅打造成整合生活的全方位平台。

他指出，目前全國推案市場中，30坪以下小宅占比約50%，30坪以下小宅，符合現代家庭財務能力與生活需求，預料將持續成為主流。

此外，政府的新青安貸款補貼方案將於2026年7月31日終止，市場預期屆時政府將推出新政策保護購屋族群，維持金融支持與市場信心。

基於上述分析，中華民國不動產聯盟總會選定「啟」作為 2026 年房市年度字，象徵房市重新啟動，迎來新的市場循環。

