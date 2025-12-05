林毅夫預測：AI泡沫5年內破滅 衝擊堪比2008金融海嘯

大陸經濟學家林毅夫估計，全球的AI泡沫，將在5年之內破滅；而對全球的衝擊，可能只有2008年的金融風暴可堪比擬。

大陸知名經濟學者林毅夫預測，當前美國的AI熱潮，可能在未來5年內，出現類似2000年網路泡沫的破滅；而AI泡沫破滅的衝擊性，或許只有2008年金融海嘯的破壞性可以比擬。（葉柏毅報導）

目前是北京大學「新結構經濟學研究院」院長，與國發院名譽院長的林毅夫，最近在第十屆復旦「首席經濟學家論壇」上指出，已開發國家，在2008年金融危機之後，經濟就復甦乏力，正在經歷「迷失的20年」。林毅夫更警告，當前全球對AI領域的投資狂熱，與歷史上數次的泡沫經濟相當類似。林毅夫預測，AI泡沫可能在大陸的「十五五」期間，也就是2026年到2030年之內破滅，並且可能引發全球性震盪。

至於大陸與美國的戰略博弈，林毅夫分析，美國的遏制，源於大陸經濟實力與影響力的快速提升。他估計，當大陸人均GDP達到美國一半時，經濟總量為美國兩倍時，美國基於現實利益，可能會放棄對大陸的遏制政策。

林毅夫指出，要達成這一目標，關鍵在於大陸經濟必須保持更快發展。林毅夫認為，大陸在2035年前，仍然具備年平均8%增長潛力，這是基於「後來者優勢」，以及大陸在第4次工業革命中的人才、市場與產業鏈優勢。