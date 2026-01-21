林毓家《恨女的逆襲》飾演拳擊館大師兄：每天做完濕三件！

【文 / 雀雀】AcQUA源少年成員林毓家再度演電影。這一次，他在《恨女的逆襲》中飾演「拳擊館大師兄」，是女主角家玲（林怡婷飾）在拳擊路上得以續航的精神明燈。電影因入圍金馬獎而在金馬影展做世界首映，林毓家坦言第一次觀看《恨女的逆襲》全片時：「就整個被吸進去了！」

林怡婷（左起）、黃惟、曾皓澤、林毓家在《恨女的逆襲》中皆是蔡振南所教的拳擊學生。（華映娛樂提供）

林毓家解釋：「在這之前，我們沒有完全沒有看過電影的劇本，我是只有我在拳館裡面的劇本，而電影成品整體樣貌也跟我自己想象中的不太一樣，第一次看得感覺很新鮮，尤其是家玲的家庭故事那一 part 。雖然事前大概是知道她有發生什麼事，但在看電影的當下，才理解到她來拳館的那個心態原來是這樣，原來家裡給她的影響有多大。」

廣告 廣告

林毓家在《恨女的逆襲》飾演拳擊館大師兄（攝影：莊泳翔）

「我本來真的以為我是進場要看一部打拳擊的電影的（笑）！然後進電影院看片過程中，突然就被吸進去了，被吸進一個家庭裡面，看到很多不為人知的一面，尤其在情感上的刻畫，很可以共感，甚至想起很多自己的回憶，看到以前自己的影子。很療癒，看完以後有得到力量。」林毓家如是說。

林怡婷（左）和林毓家在《恨女的逆襲》中飾演師兄師妹。（華映娛樂提供）

為了演好《恨女的逆襲》的大師兄一角，林毓家經歷了漫長的訓練過程，直到進組之後，他連體重、身形和身體姿態都被大改造：「我進組之前是 69 公斤，進組之後變 60公斤，是經歷了拳擊魔鬼訓練之後的結果。連體態也是從有點圓的樣子，變成一個滿精壯的狀態！」密集訓練是循序漸進的，從一開始一週三、四次練拳，到後期變成六休一，根本比社畜上班還累！

林毓家在《恨女的逆襲》飾演拳擊館大師兄（攝影：莊泳翔）

「其實一開始就知道會很辛苦，但老實說，真的不知道是這麼痛苦！」有些藝人會定時定量運動、飲控，但林毓家在那六個月根本不覺得自己是藝人，而是真實的運動員。「教練給我們的訓練，是按照職業選手的方式去訓練的，每天我們做完訓練，都是衣服全濕、而且還是濕三件，每一件都可以擰出汗水小瀑布！雖然一起練拳的女生們都會覺得我們超噁，但那是我們努力的象徵啊！」

林怡婷（左紅衣）與蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演感情深厚的師徒，右為飾演大弟子的林毓家。（圖／華映娛樂）

拍攝《恨女的逆襲》期間，林毓家時屆大一期間，學校和工作兩頭忙，而李宜珊導演對林毓家而言像是個雞湯女王：「她真的很照顧我，跟我講話的時候都是用很溫柔、很包容的語氣在告訴我要怎麼做，通常都在雞湯我（笑）！例如她會說你很棒、你很厲害、這裡 OK 、沒問題哦，或你一定可以的……各種鼓勵我，給我滿滿的信心！」演員愛上演戲的原因有很多，或許遇到過好的合作夥伴也是關鍵之一。

林毓家在《恨女的逆襲》飾演拳擊館大師兄（攝影：莊泳翔）

林毓家曾因拍攝短片《橋頂少年》而獲得過金穗獎的肯定，當時他就覺得「拍不夠」，很想要繼續跟劇組相處下去；想不到這次拍了常片《恨女的逆襲》，林毓家一樣有這樣的感覺：「這是我第一次拍攝長片，但拍完的時候，我還是覺得『不想結束』！是有玩得很盡興沒錯，也非常的累，當時，我覺得我演這個角色已經演了九個月（半年訓練與近三個月拍攝）。在慢慢進入角色過程中，你也會很捨不得角色。尤其殺青以後，突然運動的習慣消失了、大家也都不去找角色了……真的會很失落！」

雖然成為偶像，但林毓家還是努力精進演技，以《橋頂少年》獲得金穗獎肯定。（圖／凱渥提供）

所以，林毓家發明了專屬於自己與角色告別的儀式感：「我會寫信，寫信給他。寫完之後就寄寄出去，我不會貼什麼郵票，但就是會丟進郵箱。就是想要寄給他一段祝福。」在《恨女的逆襲》之後，林毓家花了半個月的時間，將自己調適成回歸到零的狀態。

台灣電影《恨女的逆襲》全台現正熱映中。

林毓家在《恨女的逆襲》飾演拳擊館大師兄（攝影：莊泳翔）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！