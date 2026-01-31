林沁帶《黑白大廚》金度潤吃好料 評選台灣4大牛肉麵料理包

一月中於大巨蛋秀泰影城，風光舉辦歌手出道見面會的「幸運甜心」林沁，與韓國米其林大廚金度潤，品嚐台灣四大牛肉麵料理包，評選個品牌優勢，林沁也將自己的新單曲《數到七》給每次比賽都戴著耳機的金大廚評價，不禁令人好奇究竟會擦出什麼火花？

（右）林沁與（左）米其林大廚金度潤，來到台灣知名手工點心店Bonita甜堂，品嚐美食。（圖／首湛創意提供）

多次榮獲米其林肯定的金度潤大廚，在韓國節目《黑白大廚》擁有極高的人氣，除了做菜時招牌的耳罩式耳機，金度潤帶著阿舍牛肉麵料理包上節目，更是與台灣結下特別的緣份。此次台灣行，不只宣佈與阿舍乾麵合作推出新品牌「DO KIM」，將於今年第一季登場，金度潤也不忘來到他在台指定的手工點心店「Bonita甜堂」，與新人歌手林沁一起品嚐牛肉麵。

現場準備林東芳、鼎泰豐兩大名廚牛肉麵料理包，以及許多人唱歌必點的錢櫃牛肉麵，與金度潤最愛的阿舍牛肉麵，主廚盲測四大品牌，也分享各品牌的優點，透過金度潤的舌尖，帶大家認識各品牌湯頭的奧秘，供喜歡牛肉麵的觀眾們選擇！

金度潤聽了林沁的個人首張單曲《數到七》後驚訝的詢問，這首歌是K-POP嗎？活力滿滿的曲風開玩笑表示，這樣的曲風會讓他做菜節奏加速！是一首青春活力的歌曲，相當具備正能量。

座落西門町商圈的Bonita甜堂，是金度潤指名手工點心店，主打牛軋糖系列點心，包含招牌的牛軋餅與雪Q餅系列產品，內線Q軟不黏牙香氣十足是其特色。金度潤與林沁享用完主食，也不忘來嘗試每月限量推出的威士忌葡萄牛軋夾心餅乾，搭配特製茶品解膩，和牛肉麵料理包一同推薦給粉絲們！

