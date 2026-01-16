林沁新歌記者會突爆哭！小王心凌驚喜現身 真實身份竟是她

記者鄭尹翔／台北報導

林沁推出新單曲。（圖／首湛創意提供）

「幸運甜心」林沁（沁沁）今（16日）迎來25歲生日，同步解鎖人生重要里程碑，正式以歌手身分發片出道，推出個人首張單曲《數到七》。她選在大巨蛋秀泰影城舉辦生日暨發片記者會，不僅成為首位在大巨蛋秀泰舉辦發片記者會的歌手，也首度公開單曲MV，現場氣氛溫馨又感動。

（中）林沁啦啦隊隊友（左）奶昔、（右）檸檬，代表獻上花束與麥克風造型生日蛋糕。（圖／首湛創意提供）

林沁推出新單曲。（圖／首湛創意提供）

記者會當天，林沁的啦啦隊好友檸檬與奶昔驚喜現身站台祝賀，讓她又驚又喜。原本誤以為偶像王心凌將親臨現場，結果看到隊友登場時一度露出失望表情，檸檬立刻搞笑自稱是「小王心凌」，成功化解尷尬，也讓全場笑聲不斷。

站上人生首張單曲的起跑點，林沁在台上忍不住情緒潰堤，感性表示成為歌手一直是她內心最深的夢想。她透露，去年生日曾默默許願，希望有一天能站上舞台唱自己的歌，沒想到一年後真的在25歲生日這天圓夢，直呼「這是以前完全不敢想像的事」，也感謝公司一路給予高強度訓練與支持。

為了《數到七》，林沁在半年內全力備戰，除了固定音樂課程，幾乎把所有零碎時間都拿來練唱，連洗澡、開車都在練歌。她坦言自己起步較晚，只能用加倍努力來追趕進度。歌名《數到七》不僅呼應她名字中的「07」，也象徵「給我七秒鐘，給你全世界」，錄音老師更大讚她節奏穩定，完全不像新人。

公司「首湛創意」也以高規格為她鋪陳出道之路，月初先安排她在球賽中場演出，完成《數到七》首次公開表演。林沁回憶，最感動的不是站上舞台，而是事後看到回放時，發現所有啦啦隊姐妹們自發性留在場邊為她應援，讓她當場紅了眼眶。

此外，《數到七》MV以電影級規格製作，預告片已於1月9日至15日在大巨蛋秀泰與欣欣秀泰影城播出，後續也將於2月在北高多家秀泰影城上映前曝光。同時，大巨蛋秀泰二樓巨型LED螢幕與信義、東區高畫質LED宣傳車輪番播放，讓林沁身影遍布城市街頭。

記者會尾聲，姐妹情再度上演。檸檬與奶昔送上特製「麥克風造型生日蛋糕」，祝福她發片一飛沖天、牢牢握住麥克風，永遠唱下去，讓林沁感動不已。

談到音樂啟蒙，林沁坦言最崇拜的偶像正是王心凌。她分享日前到小巨蛋看演唱會，幾乎從頭哭到尾，「那種被音樂打動的感覺，提醒我為什麼想當歌手。」她也期許未來能像王心凌一樣，用音樂陪伴大家、帶給力量。從啦啦隊女孩正式踏上歌手之路，林沁帶著感謝與勇氣，正式啟程。

