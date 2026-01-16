林沁生日發布單曲〈數到七〉

林沁生日單曲〈數到七〉發佈

記者戴淑芳∕台北報導

不只是啦啦隊！林沁16日迎來25歲生日，也正式圓夢發歌出道，開箱大巨蛋秀泰影城，舉辦個人首張單曲《數到七》生日記者會，成為第一位在大巨蛋秀泰舉辦發片記者會的歌手，感性吐露心聲「這曾是

從啦啦隊女孩到正式踏上歌手之路，林沁帶著滿滿感謝與勇氣出發。站上人生首張單曲的起跑點，林沁坦言，成為歌手一直是自己心中最深的夢想，沒想到，竟然真的在25歲生日這天完成夢想，「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事。」

談到音樂啟蒙，林沁也分享最喜歡、也影響她最深的偶像其實是王心凌。日前特地到小巨蛋觀賞王心凌的演唱會，整場幾乎從頭哭到尾，她笑說：「我也不知道，就是很感動。」

展望未來，林沁也誠懇表示，希望有一天能夠向王心凌看齊，也能像她一樣，用音樂陪伴大家。