林沁首發單曲上線 幸運體質藏不住

記者戴淑芳／台北報導

啦啦隊女神轉戰歌壇，林沁7日幸運首發單曲〈數到七上線，Lucky 7幸運體質藏不住，將於1月16日生日當天舉辦生日單曲發佈見面會，把這份幸運與好運分享給所有粉絲。

加盟富邦旗下「首湛創意」後，經過超過半年的密集訓練與淬煉，林沁如今正式以本名踏上歌壇。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭，並與搖滾樂團夕陽武士共演後，終於迎來單曲發佈的重要時刻，「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

談到出道緣起，林沁分享第一次聽到〈數到七〉旋律時就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名〈數到七〉跟我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好。」

林沁將於1月16日生日當天，舉辦生日單曲發佈見面會，現場也將首次公開〈數到七〉MV。