林沄蓁大勝！呂秋遠一審慘賠60萬 她哽咽曝「常邊寫狀邊哭」

林沄蓁一審大勝呂秋遠律師。（圖／翁靖祐攝）

知名律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁未婚生女，林女指控當時呂秋遠逼她墮胎，否則就將其解雇，林女認為此部分已經涉及違法解雇，因此提起民事訴訟求償150萬。台北地院今（1月30日）宣判，呂秋遠應給付林沄蓁60萬元，可上訴，宣判完畢後，林沄蓁受訪時，哽咽表示「這不是我一個人的勝利，是所有女性勞工的勝利」談話過程中，林女一度激動落淚數十秒，期間完全無法說話。

林沄蓁說，首先要謝謝法官，還給我和孩子一個公道，說道此處林沄蓁的眼角也因情緒激動而開始滲淚，她繼續哽咽表示「這不是我一個人的勝利，是所有女性勞工的勝利」，說完後林女再也控制不住激動的情緒，她為了抑制淚水沉默了近10秒。

待情緒整理完畢後，林沄蓁說，希望借用我的案例，能夠幫助有曾經遭受，或是正在遭受懷孕歧視的婦女朋友們，能夠找到一點點的勇氣，然後站起來勇敢地為自己發聲，爭取應有的權利。

林沄蓁說，也希望利用這個機會，感謝委任律師，還有許多各界的前輩好友，在這個過程中默默地幫助我，為我加油打氣，沒有他們的協助我不會走到今天，這條路還很長，我會繼續堅持下去的，謝謝。

林沄蓁受訪時，一度激動到落淚。（圖／翁靖祐攝）

媒體詢問情緒激動的原因，林沄蓁回應，因為訴訟過程中，對造的訴訟策略其實是地毯式的，是用黑叨成白的，那過程是很辛苦的，因為是我自己辦的案件，我必須一次又一次的去檢視這些很惡質的控訴，很惡質的答辯，那這過程是很辛苦的，「自己經常邊寫狀邊哭，感謝法官有看到真相」。

先前林沄蓁曾提到，因為呂秋遠曾在有85萬粉絲的臉書專頁上，將相關的貼文截圖PO在臉書，後續還有多家媒體轉貼，因此也前往新北檢提告呂秋遠違反個資法非公務機關非法利用個人資料罪、強制罪，今日林女說明這部分目前還在偵查過程中，至於是否對今日的判決提出上訴，林女則說還要再想想。

