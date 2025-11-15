▲林沛承勇奪2025 TIC國際廚藝挑戰賽金牌，埔里娜娜泰式料理再創國際榮耀。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投餐飲界再傳捷報！埔里在地人氣餐廳「娜娜泰式料理」青年廚師林沛承，日前代表台灣參加2025年 TIC 國際廚藝挑戰賽（TIC International Culinary Challenge），在競爭激烈的家畜熱烹項目中，憑藉運用李錦記調味醬料打造的雙鴨主菜，成功脫穎而出，一舉奪下金牌殊榮。此佳績不僅為個人職涯寫下里程碑，更讓台灣地方餐飲品牌在國際廚藝競技中大放異彩。

本屆TIC國際廚藝挑戰賽匯聚全球多國優秀選手，評審陣容由不同料理領域的國際級主廚組成，以專業角度審視食材處理、技術運用、風味平衡、創意呈現與整體擺盤，評比嚴謹、標準極高。林沛承在這樣的舞台上，以精練扎實的技術及獨具創意的風味詮釋，獲得評審團一致青睞，最終奪下金牌，實屬難能可貴。

林沛承此次作品以「鴨胸」與「鴨腿」為雙主軸，運用李錦記多款經典調味料，結合泰式香酯香料特性，創作出層次豐富、香氣立體的料理風格。他以精準火候煎製鴨胸，使外皮酥脆、肉質保持粉嫩；鴨腿則採低溫慢煮手法，讓肉質在長時間醬汁浸潤下呈現柔嫩飽滿的口感，再以特調醬汁完成整體風味收束。其作品在味道平衡、技術細膩度與創新融合作法上，皆展現強烈的個人風格與專業水平，讓評審稱讚「風味融合自然、技術精準到位」。

娜娜泰式料理團隊對此深表欣喜，表示林沛承長期在餐廳中累積實戰經驗，並積極挑戰自我、參與競賽，而此次金牌更是他努力的最好證明。團隊強調，小鎮餐廳能在國際舞台奪獎，象徵地方品牌的能量不容小覷，也展現年輕世代廚師的潛力正在被世界看見。

餐廳也提到，此榮耀對團隊而言具有重大意義，未來將持續投入廚藝培訓與創新料理開發，鼓勵更多青年廚師走向國際，將台灣獨特的食材故事與料理文化帶到世界餐桌。娜娜泰式料理期許藉由此次成果，讓更多人感受到台灣餐飲的熱情、技巧與創意。

為回饋支持餐廳的民眾，娜娜泰式料理也宣布將推出「金牌得獎菜色限定活動」，讓饕客有機會品嚐此次在國際賽事中獲得高度評價的雙鴨主菜，並親身感受比賽作品中蘊含的技術與風味魅力。相關活動將於近期公布，預料將掀起一波品味金牌料理的熱潮。

林沛承表示，能在國際舞台上替台灣與家鄉埔里爭光，是莫大的榮耀。他感謝餐廳團隊的支持，以及比賽過程中給予協助的前輩與同事，未來將持續精進技藝，期望再度挑戰更高舞台，為台灣廚藝帶來更多可能性與國際能見度。此次金牌不僅象徵個人突破，更代表台灣地方餐飲力量正被世界看見。