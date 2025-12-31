林沛祥協調水車進駐喜市社區應急

喜市社區供水管線受損，立委林沛祥協調水公司調度水車進駐社區應急。（立委林沛祥辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

中山區「喜市社區」二十八日晚間因強震導致供水管線受損。立委林沛祥協調自來水公司派遣水車進駐社區，確保住戶基本生活用水需求。

「喜市社區」因宜蘭外海強震導致供水管線斷裂。由於社區水塔尚有蓄水，初期未即時察覺異狀；直到三十日住戶才發現社區供水出現問題。林沛祥接獲通報後第一時間與水公司聯繫協調，要求在社區管線尚未完成修復前先行派遣水車進駐應急，避免無水可用的情況。

林沛祥服務處中山區專責秘書童翊娟至現場協調水公司與社區住戶間的用水安排與需求回報，確保資訊即時傳達、應變措施順利進行。水公司表示，由於破損點是社區內部管線，已於三十日晚間派工程人員到場協助檢測，儘速找出漏水位置與受損狀況，讓社區後續能儘速展開修復工程，盡快恢復社區正常供水。

林沛祥表示，確保市民基本生活不受影響是首要原則，將持續追蹤後續修復進度，要求水公司盡快讓喜市社區住戶恢復正常用水。