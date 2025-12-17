林沛祥提翡翠水庫供水基隆 台水：已有接管計畫

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆河日前受到油污染，使得基隆市、新北市汐止區18萬戶用水受影響，立委林沛祥提出從翡翠水庫供水構想，台水公司董事長李嘉榮今天說，有計畫從汐止延伸接管至六堵、八堵。

國民黨立委林沛祥、張嘉郡、廖先翔上午至八堵抽水站考察，基隆市長謝國樑、經濟部常務次長賴建信、台灣自來水公司董事長李嘉榮到場，一同聽取台水公司簡報。

林沛祥受訪說，針對水質除須加強設備、防制機制外，並考慮將新的水源帶入基隆市，如果翡翠水庫用水品質穩定且足夠，他不排除推動將翡翠水庫用水引入基隆市，提供市民使用。

謝國樑說，基隆市民的用水是直接抽取基隆河水，經過淨化系統送到家戶，這次問題在於淨水系統發生問題，等同將河水直接送至家戶，對市民用水造成威脅，未來無論從翡翠水庫或其他水庫供水也好，或提升淨水設施也好，希望透過立委關心，共同改善基隆河水質。

廖先翔表示，民眾對於飲用水來自基隆河有相當大的疑慮，希望在確保基隆河水質絕對安全，或將水質提升至一定水準前，能擴大從翡翠水庫供水，他也希望翡翠水庫基礎設備能汰舊換新，讓從台北市端接收水源量能增加，並請台水公司提升水質品質，讓民眾安心。

李嘉榮指出，汐止區每天用水量9.5萬噸至10萬噸，從台北自來水事業處提供每天最大量約8.5萬噸，由於部分地區地勢較高，需由新山進水場供應，配合基隆捷運建設有埋管空間，台水公司確實有計畫從汐止延伸接管至六堵、八堵，完工後，水量可以從每天8.5萬噸增加至13萬噸，可以滿足汐止整區約10萬噸用水，多餘3萬噸供應基隆市。

李嘉榮說，評估計畫時程約4年，預估投入約新台幣12億元，埋管長度約11公里、12公里，計畫剛草擬完成尚未呈報行政院，因為埋管需要用地和空間，必須配合捷運施工期程，計畫時程可能會比4年久一點，不過，計畫只是先把管網連通，若用水有狀況可以支援調度。

張嘉郡表示，基隆市用水安全問題驚動全國，大家不分中央、地方共同面對問題一起解決，將問題克服後也可作為其他縣市的「模範」，讓大家知道「其實可以這樣做的」。（編輯：李錫璋）1141217