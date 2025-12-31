林沛祥發長文拒審國防預算 「愛國背景圖」遭抓包國旗畫錯了

林沛祥臉書曬「愛國照」，不料被網友抓包國旗畫錯了。（翻攝自林沛祥臉書、AI加工繪圖）

國民黨基隆市立委林沛祥，過去曾在大罷免浪潮中自稱為「TOP 1%的優秀人才」，引發外界關注。林沛祥昨（30日）在臉書發表長文，詳列四大理由說明國民黨為何暫緩審查高達1.25兆元的國防特別預算，並附上一張背景有中華民國國旗的愛國形象照。不料，眼尖網友隨即發現，國旗上象徵「青天白日」的12道光芒，竟然多出了一道變成了「13道」，疑似因使用AI繪圖後未經校對就上傳，引發網路社群大肆嘲諷。

林沛祥在臉書文中質疑，1.25兆元的國防特別預算內容僅有兩張A4紙，形同要求立法院簽下「空白支票」，他提出四大點，包括要求賴清德總統應先到立法院進行國情報告、改善軍人待遇優於加碼軍購，以及痛批執政黨傲慢、對在野黨扣紅帽子。他強調，國防經費每一分錢都不能亂花，「認真負責地審查預算，才是對軍人最基本的尊重」。

廣告 廣告

林沛祥疑用AI繪圖出包。（翻攝自林沛祥臉書）

然而，林沛祥訴求預算應嚴謹審查，自己的文宣背景圖卻出現重大疏漏。臉書附圖中，林沛祥神情嚴肅看向遠方，背景的中華民國國旗充滿張力，但白日部分的星芒明顯與標準國徽不符。網友指出，標準國旗應為12道光芒，代表一年的12個月與一天的12個時辰，林沛祥圖中卻出現了第13道光芒，不禁讓網友還疑，這張「愛國圖」是他圖省事找AI代工卻未校閱，或根本不知道國旗應該長什麼樣。

林沛祥的臉書貼文下方隨即被各路網友湧入留言，除了質疑預算審查的邏輯外，更多人針對「13星芒」國旗開酸。網友紛紛留言表示：「我說你國旗有13星芒欸，會不會太誇張了，哪一國的？不要亂找AI圖就貼上來」、「多那顆星，意味深長。代表他心中的國旗都是假的，已經不是純正的中華民國了」、「心向祖國好愛國喔……連國徽都弄錯，這就是國民黨的嚴謹嗎？」、「真的笑死，自稱1%優秀人才連國旗幾道光芒都不知道？根本背棄了這面旗子。」也有網友針對藍白5度封殺國防預算抨擊：「覺得不透明就是要付委員會審查呀，想知道細節就去開會，發臉書有什麼用？」





更多《鏡新聞》報導

五度封殺！1.25兆國防預算付委失敗 藍白聯手排除議程

羅文嘉揭中共環台軍演目的 非立即奪取而是「持續擠壓」台灣共識

雙城論壇返台即遇環台軍演 許淑華「三連問」蔣萬安避答快閃