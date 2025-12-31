即時中心／黃于庭報導

中國解放軍東部戰區29日宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，並實施實彈射擊；然而，面對敵對勢力軍事恫嚇，藍白仍執意第5度封殺1.25兆國防特別條例。國民黨立委林沛祥事後發文解釋，為什麼不支持國防特別預算，不過配圖卻疑似使用AI生成，圖中的國旗被網友抓包有13道星芒，比正確版本多了1道，他也認了疏失。

針對1.25兆的國防特別條例預算，林沛祥昨日發文，很多人問他「為什麼不支持這次的國防特別預算？」，他則稱「當然支持」，但不等於「只要掛上國防名義，就必須照單全收」，因此要求總統到立法院進行國情報告，向2300萬人民清楚說明該預算到底要做什麼、解決什麼問題。

林沛祥又稱，政府提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票，「僅僅2張A4紙，就要立法院通過這項『不明不白』的特別預算」；他更說，買裝備很重要，但更重要的是保家衛國的軍人，以及問題不只在預算，更在執政的態度等，種種原因之下，才會暫緩提案。

不過有眼尖網友發現，林沛祥配圖當中的國旗，比正確版「12道星芒」多了1道，疑似使用AI生成，未校對就直接發文。貼文下方不少人狠酸，「我說你國旗有13星芒，會不會太誇張了，不要亂找AI圖就貼上來」、「公子哥兒不要再AI擺拍了啦，做點事好嗎不要只會跟著舉手」、「國民黨用AI製圖用到走火入魔了嗎」。

截至目前為止，該貼文湧入超過3000則留言，更有許多民眾相當不滿國民黨執意擋預算，更痛批辯解「邏輯錯亂」。眼看事件越演越烈，林沛祥今日現身留言區回應稱，「圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正」。





原文出處：快新聞／林沛祥糗大了！擋國防預算挨轟「急曬國旗照」 卻被網抓包畫錯圖

