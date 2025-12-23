林沛祥表決怒瞪綠委！沈伯洋還原現場酸：擋預算還耍流氓結果忘記舉手

記者詹宜庭／台北報導

藍白今（23日）在程序委員會上第4度擋下國防特別預算。表決過程中，國民黨立委林沛祥表決時竟怒瞪綠委。對此，民進黨立委沈伯洋酸，「笑死！他在那邊耍狠、站在最前面瞪人，結果忘記舉手，我跟他說『不要只會圍事不會表決啦』，他就變成這個表情。擋預算還耍流氓，重點是一句論述都講不出來，就一直瞪我鬼笑，國民黨當立委的門檻到底是什麼？」

王定宇今在Threads發文指出，立法院今天有兩個提案，其一是藍白再度聯手，第四次阻擋國防特別預算條例付委，連分案給委員會討論都阻擋，美國通過史上最強大的對台軍售案、川普也簽署2026 NDAA成為法律案，其中包括無償援助315億元台幣，「結果台灣的藍白，竟然四度阻擋國防預算特別條例付委，真的是害台害民啊！」

王定宇再指，另一項提案更是「國際級笑話」，國民黨竟然用黨團提案，想用立法院的決議案直接宣告「憲法判決」無效，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，「這笑話應該是國民黨花蓮王直接在台灣稱帝了！」

此外，該文章還貼出林沛祥在舉手表決時怒瞪綠委的照片，沈伯洋則留言說，「笑死！他在那邊耍狠、站在最前面瞪人，結果忘記舉手，我跟他說『不要只會圍事不會表決啦』，他就變成這個表情。擋預算還耍流氓，重點是一句論述都講不出來，就一直瞪我鬼笑，國民黨當立委的門檻到底是什麼？」

