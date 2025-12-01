林沛祥要求台水評估串接翡翠供水

基隆及部分新北地區近日傳出自來水疑似遭油汙染問題，立委林沛祥一日偕同基隆市長謝國樑等召集自來水公司總經理李丁進行專案報告。（立委林沛祥辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆及部分新北地區近日傳出自來水出現油味引發民眾擔憂，立委林沛祥一日召集自來水公司總經理李丁進行專案報告，並與基隆市長謝國樑、立委廖先翔共同關注整體處理進度，要求台水提供透明資訊、加強檢測並儘速查明汙染來源。

會中，基隆市長謝國樑表示已請市府工務處成立專案小組與自來水公司對接，針對水質檢測與飲用安全進行更嚴密的把關，確保未來基隆市民的用水安全能有更好的保障。

針對後續長期改善部分，林沛祥與廖先翔將於經濟委員會提案，要求自來水公司評估將基隆與汐止的供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定度，確保區域民眾能使用到最乾淨的水源。

自來水公司總經理李丁表示，目前水質狀況已恢復正常，未再持續出現汙染問題，同時承諾將對受影響民眾提出最大程度的補償方案，並自即日起至十二月四日，全力協助基隆各社區的水車需求，以確保供水不中斷；此外，針對汙染物初步檢測顯示疑似為「柴油碎片」所造成的油汙，台水已加強採樣程序並緊急採購最新型油墨檢測器，以提升現場檢測的準確度，避免既有儀器可能產生的落差。

記者張上耕∕基隆報導

基隆自來水油汙事件波及多個行政區，市議員鄭文婷說，市府以嗅聞方式判定水質，明顯不符科學標準，在事件初期反應不足、處置遲緩，市府責任比水公司更大。施偉政議員緊急調度飲用水，以保障學童用水安全。