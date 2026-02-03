林沛祥遺憾美方誤解立院程序 尚未審國防預算「何來刪減之說」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台指出，台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望，並指稱中國威脅加劇，立法院應重新考慮。對此，國民黨立委林沛祥今（3）日澄清，115年度總預算案及相關軍購條例目前仍處於程序委員會或剛付委階段，尚未進入實質審查，沒有定案，何來刪減之說；他也說，對美方政要基於不完整認知所發表的評論深表遺憾，重申黨團堅定支持強化國家防衛。

針對韋克爾的發言，林沛祥指出，事實上「115年度中央政府總預算案」及行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，均擱置於程序委員會；且民眾黨團版「軍購條例」，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說。他強調，任何外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀。

廣告 廣告

林沛祥表示，國民黨團一貫堅定支持強化國家防衛能力，並將持續支持中央政府在合法合憲框架下充實國防力量的努力。同時，立法院國民黨團高度重視與國際盟友的軍事合作與信任關係，並期待盟友履約交付相關裝備與支援，以實質提升我國防衛能力。

林沛祥重申，從目前交流情況觀察，美國部分盟友或政要之言論可能基於對台灣立法院程序與政治運作的不完整認知而產生誤解。他認為，對於美方盟友因此發表評論，而未準確掌握台灣國內審議程序的事實，造成不必要的誤會與外界錯誤印象，國民黨團深表遺憾，並期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。

此外，國民黨中央則表示，美國總統川普預計4月訪問中國大陸，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢，穩定區域局勢的開路先鋒。國民黨並對民進黨提出質問，20萬軍人每月每人加薪3萬元，一個月60億元，一年加年終800億元，8年6400億元，「民進黨為什麼不同意？」

國民黨說，美國士兵平均月薪新台幣7萬元，士官長可月領31萬元，中士薪水比台灣的少將還高。請問韋克爾，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

照片來源：國民黨團

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

李貞秀一語驚人「唯有中華人民共和國國籍」 林楚茵：不符資格就依法解職

規劃上半年會晤習近平 鄭麗文：回歸憲法我們也是中國人

【文章轉載請註明出處】