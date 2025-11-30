林沛祥：國民黨當年反抗滿清 現反抗民進黨窮台賣台

中國國民黨基隆市黨部30日舉辦131周年黨慶，兼任市黨部主委的立委林沛祥表示，131年前國民黨成立是為了反抗不照顧民生、只顧私利的滿清政府；很可惜131年後再次看到民進黨政府不顧民生、只顧撕裂族群，還想盡辦法窮台、賣台。（徐佑昇攝）

中國國民黨基隆市黨部30日舉辦131周年黨慶，兼任市黨部主委的立委林沛祥致詞表示，131年前國民黨成立是為了反抗不照顧民生、只顧私利的滿清政府；很可惜131年後再次看到民進黨政府不顧民生、只顧撕裂族群，還想盡辦法窮台、賣台，把國人辛苦工作成果往外送，他更痛批，民進黨政府有錢買1.2兆元的武器、花2.2兆元去向美國買不會到位的武器，卻說沒錢多加400億元為軍人加薪，立院國民黨團會盡全力，為軍人謀取應得的權利。

廣告 廣告

林沛祥表示，身為市黨部主委，第一件事要先跟中國國民黨說聲「生日快樂」，全世界131歲政黨真的沒幾個，131年前國民黨成立，是為了反抗暴政，是為了反抗一個政府不照顧民生，只顧自己、只顧私利。很可惜131年後，再次看到另外一個政府，不顧民生，只顧撕裂族群；不顧大家的安危，只顧謀取自己的政治紅利，「這就是我們現在看到的民進黨」。

林沛祥指出，現在看到的民進黨，想盡辦法窮台賣台，想盡辦法把國人辛苦工作得來的成果，一股腦兒的往外送，想盡辦法用恐嚇，用販賣恐懼，對全民做出直接的剝奪。他痛批，民進黨政府有錢買1.2兆元的武器，有錢花2.2兆元去向美國買不會到位的武器，卻沒錢多加400億元為軍人加薪。

林沛祥強調，現場出席黨慶活動的很多都是退伍軍人，軍人的榮耀和辛酸，只有軍人才懂。但最基本的，當軍人保家衛國的時候，政府除要了給他們尊嚴，也要給他們足夠的福利，不然誰會為這個國家去殺敵？捨生忘死、保家衛國？

林沛祥說，現役和退伍軍人值得大家的掌聲和感謝，立院國民黨團會盡全力，為軍人謀取應得的權利。

【看原文連結】