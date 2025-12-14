林沛祥：賴卓拿「不副署」當政治武器 不如與鄭麗文、黃國昌談

林沛祥籲賴清德找在野黨主席談，別拿不副署當政治武器。資料照 李政龍攝



財政收支劃分法再修正覆議案遭立法院否決，依法總統賴清德應於15日公布，府院擬不副署反制。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥認為，行政院長卓榮泰若把「不副署」當政治攻擊武器，即扭曲憲法、法律的意義，實質上就是打臉賴總統，呼籲賴清德與在野黨主席坐下來談。

賴總統日前邀綠委便當會，傳出定調政院擬採不副署或副署後不執行基調，作為必要制衡；總統府也宣布，賴清德預定15日邀請行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」，但遭立法院長韓國瑜以無法代表合議制的立法院為由婉拒出席。

林沛祥今在國會群組以錄影方式回應表示，傳出卓榮泰考慮把不副署作為政治上的攻擊武器，他認為完全扭曲憲法、法律的意義，且實質上就是打臉賴總統，因不副署等於是行政院長否決總統府公布法案，很明顯「賴卓體系」名存實亡，甚至卓榮泰極度不同意賴總統做任何事情。

林沛祥說，賴總統與其想盡辦法做違法亂紀的事情，倒不如以身兼民進黨主席的身分，好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

