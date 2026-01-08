林淑芬嗆「陳九條」問僅有9條保障夠嗎？ 陳昭姿舉牌回應「正副總統都支持代孕」

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

立院衛環委員會民進黨召委劉建國今（8）日變更委員會議程，將議程排入《人工生殖法》修法草案，是否開放代理孕母？民進黨立委林淑芬不滿，砲轟陳昭姿為「陳九條」，表示修法僅有九條條文涉及代孕，卻被急於推動通過，恐將造成階級不公與經濟剝削。而民眾黨立委陳昭姿在台下舉當年總統賴清德、副總統蕭美琴擔任立委時，兩位都支持代孕。

今（8）日召開衛環委員會，民進黨召委劉建國突變更議程將《人工生殖法》修法草案排入。民進黨立委林淑芬率先發言，表示民團與綠委的擔憂，為何認為代理孕母應與《人工生殖法》脫鉤，茲事體大，不能把代理孕母潦潦草草放進來。

林淑芬更嗆陳昭姿為「陳九條」，質疑代理孕母只有九條條文，這個社會能夠接受？保障夠嗎？條文談的簡單，但代理孕母跟孩子是生命，不要用九個條文就立一個允許代理孕母合法化。

不過，陳昭姿在台下舉著有總統賴清德和副總統蕭美琴過去擔任立委時提案、連署修《人工生殖法》圖卡的手舉牌，「民進黨在罵賴清德沒有女權概念嗎？」、「正副總統都支持代孕」。

