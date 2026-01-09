林淑芬大翻車遭炎上！ 為反代理孕母喊「15條就比9條好？」

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母入《人工生殖法》，8日在立法院進行修法草案審查，民進黨立委林淑芬重砲反對，並且以相關法條只有9條酸陳昭姿為「陳九條」，但實際法條有15條，林遭糾正時，竟脫口說出，「15條就比9條更好嗎？」引發網友砲轟，臉書粉專更直指，「一個連討論內容都不知道的林淑芬，根本來吵架的」

民進黨立委林淑芬。（圖／國會頻道）

林淑芬上午就程序問題發言時，說明民間團體與綠委的擔憂，認為代理孕母應與《人工生殖法》脫鉤，批評不能把代理孕母潦潦草草放進來。她質疑，代理孕母只有9條條文，這個社會能夠接受嗎？保障夠嗎？她強調，代理孕母跟孩子是生命，不要用9個條文就立一個允許代理孕母合法化的法律。

林淑芬在審查過程中強烈反對代理孕母。（圖／翻攝自國會頻道）

林淑芬直接嗆陳昭姿為「陳九條」，並且在下午的審查中繼續強調「9條」，這讓陳昭姿不滿打斷，「不是已經告訴妳不是9條了嗎，妳可不可以…」。林淑芬再嗆，「啊妳就9條啊！」陳昭姿怒回，「是15條啊！」林淑芬回應，「好，妳現在修正15條」，陳昭姿說，「我沒有修正，是妳讀不清楚！」林淑芬再嗆，15條就夠了嗎？15條就比9條更好嗎？陳十五條比陳九條好聽嗎？」

臉書粉專黑色之聲節錄這段內容發文痛批，一個連討論內容都不知道的林淑芬，根本來吵架的，並且狠酸，「為什麼我覺得15=9，因為我支持賴清德」。

貼文引發網友熱議，網友也紛紛開嗆，「以前都說林淑芬是DPP的良心，現在大家都知道了，DPP根本沒有良心」、「林淑芬真的不知道該說是跌下神壇還是原形畢露欸」、「那淑芬你既然覺得太少您提出了幾條？」、「自從某人票多的不一定贏的言論開始。這種15大於9的言論的確有可能成立。」

