林淑芬怒嗆白委臭卒仔 民眾黨翻舊案嗆：緩刑參選不就妳提的？

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立法院會今天在藍白聯手下三讀通過公職人員選舉罷免法第26條修正，民進黨立委林淑芬痛罵8位白委「臭卒仔」。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

立法院會今（12日）三讀修正公職人員選舉罷免法第26條，放寬緩刑及得易服社會勞動者的參選限制，其中，被外界視為「高虹安條款」的修正內容也通過。民進黨立委林淑芬在議場火大開罵民眾黨立委「臭豎子」，8位白委在座位上未多作反擊。民眾黨團事後則發文開嗆，林淑芬曾在立院毆打時任白委麥玉珍，2月遭檢方起訴後，今年3月就提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，質疑若依此邏輯，是否也變成因人設事的「暴力芬條款」？

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民眾黨團於臉書發文指出，「暴力傷人想解套，被戳破就叫囂」，指林淑芬曾在立法院公然毆打麥玉珍，今年2月遭檢方依傷害罪起訴後，3月4日林淑芬就提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法。「照民進黨的神邏輯，若選罷法26條只處理緩刑，是不是就變成林淑芬因人設事的『暴力芬條款』？」

民眾黨團說，現行公職人員選罷法第26條第9款對除了犯內亂、組織犯罪、販毒以外較輕的罪，經判有期徒以上確定尚未執行者，也會被禁止登記為候選人，這等於是在褫奪公權的規定外再加上不合理的限制，明顯違反憲法賦予人民參選舉自由及對法律限制的比例原則。

民眾黨團強調，因此，黨團今年初提出選罷法第26條修法，將法官認為「可緩刑」(代表初犯或情節較輕者)以及比緩刑更輕可易服社會勞動或罰金的，一併恢復參選資格，此修法方向絕對合情合理、合法合憲。

民眾黨團提到，回顧一下林淑芬等23位民進黨立委提案被判緩刑可不受參選限制時，她曾高喊著「要保障參政權、落實比例原則，不該因為罪責輕重失衡而限制人民參選」，她還曾說「判9年的可以選、判8年的可以選，獨獨判緩刑的不能選，會不會很荒謬？」

「是啊，當我們看到修法時頻頻因人設事的林淑芬，律己寬、責人嚴，想對罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動刑限制參選權的林淑芬、還有講不過人就開始叫囂威脅的林淑芬時，我們也覺得很荒謬。」民眾黨團諷刺，出拳打人還不夠，居然連人民的參政權都要搞小動作，真是毫無反省也毫無下限。

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