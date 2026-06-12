林淑芬怒轟「白賊、俗辣」！藍白挾人數強推「高虹安條款」 三讀過關白委挨罵低頭滑手機

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立法院今（12）日上演火爆衝突。



被外界質疑是替新竹市長高虹安解套的《選罷法》修正案，在國民黨與民眾黨人數優勢下完成三讀。其中新增「得易服社會勞動之自由刑者，不在限制參選範圍內」條文，由於高虹安日前因誣告案二審遭判刑6月，並獲准以社會勞動替代入監，因此修法從提出之初便被綠營批評是量身打造的「高虹安條款」。



表決前後，朝野爆發激烈衝突。民進黨立委林淑芬在議場內火力全開，當面怒轟民眾黨立委許忠信是「白賊」、「臭卒仔」、「毫無擔當」，質疑民眾黨明明是在替高虹安解套，卻不敢坦承面對社會。

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林淑芬批評，如果真認為修法符合憲法保障參政權精神，就應該公開向社會說明，而不是一邊否認與高虹安有關，一邊在高虹安遭判刑後立刻推動修法。她更直指這種因人設事的立法方式，是對法律公平性的傷害。



然而面對林淑芬接連開轟，現場民眾黨立委幾乎沒有正面回應。媒體鏡頭拍下，多名白委有人低頭翻閱提案資料，有人看著桌面，有人甚至直接滑起手機，全場氣氛異常尷尬。林淑芬越罵越激動，白委席次卻是一片沉默，形成強烈對比。



而整起爭議之所以持續延燒，也與先前委員會審查過程有關。當時許忠信被議場麥克風收音到接聽一通來自「市長」的電話，隨後提出相關修正內容，引發外界聯想修法與高虹安案之間是否存在直接關聯。相關畫面曝光後，也讓「高虹安條款」的質疑聲浪持續擴大。



民眾黨則強調，修法目的是保障人民參政權，避免較輕罪責者被永久排除於政治參與之外，不應把制度改革簡化成特定個案處理。但綠營認為，時間點與修法內容高度吻合，高虹安案就是無法迴避的政治背景。



法案最終在藍白人數優勢下三讀通過。



只是相較於法條內容，今天立法院留下最鮮明的畫面，不是表決器亮起的燈號，而是林淑芬怒斥「白賊、俗辣」時，白委低頭滑手機、不發一語的那一幕。

（圖片來源：三立新聞網）

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