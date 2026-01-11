林淑芬批代孕法案是為個人利益修法 陳昭姿：我早就不需要了

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院衛環委員會日前審查人工生殖法修正草案，綠委林淑芬狂批長期提倡代孕的白委陳昭姿「陳九條」，陳昭姿為此也不斷澄清。陳昭姿今（11）日更在臉書貼文，要林淑芬學好算術，她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關。另外對於被質疑為個人利益修法，陳昭姿否認，並稱若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼綠委王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標。

廣告 廣告

陳昭姿。（圖／資料照，方炳超攝）

陳昭姿說，林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿指出，與代孕修法相關的部分，是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康，自主，隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿稱，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了三十多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿表示，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。為什麼林淑芬指稱她為了個人利益而修法呢？「我不需要，我早就不需要了」。如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大灑幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？



更多FTNN新聞網報導

黃國昌今晚閃電訪美！率團直奔華府 將與美方面對面談國防與高關稅

民眾黨轟「審代理孕母」沒做功課 范雲還原真相：果然是不誠實的政黨

為人工生殖法拜會國民黨團 柯文哲直言：已經火燒屁股

