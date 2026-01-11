林淑芬批代孕法案是為個人利益修法 陳昭姿：我早就不需要了
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
立法院衛環委員會日前審查人工生殖法修正草案，綠委林淑芬狂批長期提倡代孕的白委陳昭姿「陳九條」，陳昭姿為此也不斷澄清。陳昭姿今（11）日更在臉書貼文，要林淑芬學好算術，她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關。另外對於被質疑為個人利益修法，陳昭姿否認，並稱若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼綠委王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標。
陳昭姿說，林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。
陳昭姿指出，與代孕修法相關的部分，是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康，自主，隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。
陳昭姿稱，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了三十多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。
陳昭姿表示，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。為什麼林淑芬指稱她為了個人利益而修法呢？「我不需要，我早就不需要了」。如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。
陳昭姿說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大灑幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？
更多FTNN新聞網報導
黃國昌今晚閃電訪美！率團直奔華府 將與美方面對面談國防與高關稅
民眾黨轟「審代理孕母」沒做功課 范雲還原真相：果然是不誠實的政黨
為人工生殖法拜會國民黨團 柯文哲直言：已經火燒屁股
其他人也在看
曹錦輝加盟中國城市棒球聯賽 1/13披福州戰袍首秀
曹錦輝加盟中國城市棒球聯賽 1/13披福州戰袍首秀EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
賴批在野為德不卒 藍反嗆格局低
[NOWnews今日新聞]2026年總預算迄今尚未付委審查，朝野僵持不下，不過因擔心TPASS等攸關民生預算被卡關，傳出藍白有意先將審查部分預算，總統賴清德今（10）日指出，「如果只是讓少數的新增預算...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 16
伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死、2311人遭捕 傳美軍機自德國急飛中東
總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）彙整公民回報與媒體報導，於9日指出，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動在過去13天內，已釀成至少65人死亡、2311人遭逮捕，抗議活動遍及31個省分、180座城市的512個地點。德黑蘭及多個大中小城市的夜間抗議活動，仍在持續。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 144
影／伊朗反政府遭「血腥鎮壓」 傳大屠殺！48小時2000死
影／伊朗反政府遭「血腥鎮壓」 傳大屠殺！48小時2000死EBC東森新聞 ・ 38 分鐘前 ・ 2
影／彰化家扶童心鞋力用愛扶家 累計送出逾1.3萬雙新鞋伴弱勢兒少前行
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶於今（10）日舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代—『童互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。民視 ・ 1 天前 ・ 2
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」1/10獎號一次看
台彩今（10）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：11、25、26、34、38。．39樂合彩：11、25、26、34、38。．3星彩：396。．4星彩：6台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫 (圖)
基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警，消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫，現場燃燒面積約20平方公尺，起火原因待調查。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新故鄉願景》走讀中央市場 轉型吸國際客
屏東市中央市場興建於1957年，由4座商場共構而成，裡頭民生物品、飲食雜貨、高級百貨一應俱全，它見證庶民經濟的光輝時期，也與所有傳統市場一樣，在走過一甲子後凋零沒落，但有一群人至今不放棄地嘗試各種可能，陪它轉型、重振風華，近年走讀活動不僅愈辦愈盛大，更愈趨國際化。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
影／2024年後首發！俄對烏克蘭射榛樹導彈
[NOWnews今日新聞]烏克蘭首都基輔當地時間9日凌晨，遭遇俄羅斯新一波無人機和導彈襲擊，造成人員傷亡。此外，俄羅斯還於8日深夜，向烏克蘭西部、距離波蘭邊境僅約60公里的利沃夫（Lviv），發射高超...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦
心情不好，不一定是壓力太大，很可能是你吃得太甜了！這聽起來或許讓人感到有些不可思議，因為每當人們感到崩潰、煩躁或疲倦時，腦海中浮現的第一個念頭往往是「我需要來杯全糖珍奶」或「吃個甜點療癒一下」。但科學研究與醫學權威正發出警訊：這些看似救命的甜食，可能正是讓你情緒炸裂的罪魁禍首。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
30歲就糖尿病！4招改善基因表現 常見3種菜就能保養基因
「基因保養」已不再抽象，而是具體可行的健康策略！我們雖然無法改變基因本身，但透過日常生活中的選擇，可以調整基因的「開關」，進而影響健康狀態。這種觀點不僅顛覆了「天生基因決定一切」的迷思，更為我們提供了健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
傳主動報名出席下午柯韓會 王世堅怒喊「不去了」
政治中心／綜合報導為了代理孕母入法，柯文哲下午將再度到立法院拜會立法院長韓國瑜，外傳王世堅也主動喊+1要參加，王世堅今天證實，他確實有受邀，但是韓國瑜以老朋友相聚的名義邀約，因此他欣然接受，但竟然被說成主動與會，讓他對民眾黨很不滿，也決定取消與會。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
重機行經路口擦撞停讓騎士 再失控撞救護車
台北市大安區發生一起車禍，一輛重機 在行駛途中，先是不小心擦撞到停讓 救護車 的騎士，然後再失控 撞上救護車，現場最新狀況。 #重機#擦撞#撞救護車東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 2
銀行匯美元稱買精品包 台中婦遇假交友投資詐騙
（中央社記者蘇木春台中9日電）王姓婦人認識從未見面的網友，對方以「投資黃金指數」為由要求匯款，王姓婦人以買精品包名義到台中市某銀行要匯美元，行員發現有異報案，員警到場確認為詐騙手法，及時阻詐。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
權益自選卡拚戰2026 新通路換血神卡決鬥
3大權益自選卡新權益，聽團、繳私校學費、海外消費均享回饋(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
野生嬌客湳仔溝打卡冬候鳥花嘴鴨現蹤
(記者謝政儒綜合報導)繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，昨（8）日這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下大方亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉的身影成為都市河廊中最美的風景。花嘴鴨的接連到訪，不僅豐富了當地...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言