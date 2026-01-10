林淑芬批未利益迴避 陳菁徽宣佈即起不參與涉及代理孕母條文審查

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？對此，陳菁徽今天發表聲明，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。

陳菁徽指出，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本，這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽強調，代理孕母制度涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可咎。代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路，呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

