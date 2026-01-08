林淑芬槓「陳九條」代孕草率 陳昭姿舉牌回嗆：正副總統都支持

陳昭姿（左）視代孕合法化為其立委生涯志業。（翻攝自陳昭姿臉書）

立法院衛環委員會今（8日）逐條審查《人工生殖法》修正草案，現場民進黨立委林淑芬與民眾黨立委陳昭姿激烈交火，林淑芬針對代孕條文過於簡略，當場狠嗆陳昭姿為「陳九條」，質疑無法保障母子權益；陳昭姿則有備而來，在台下舉起總統賴清德、副總統蕭美琴早年連署代孕法案的手板，回擊綠營：「難道在罵賴清德沒女權概念？」

林淑芬在程序發言時率先開砲，質疑本次變更議程納入代理孕母章節太過倉促，點名陳昭姿所力推的代孕相關規定竟只有短短九條條文，狠酸陳為「陳九條」。林淑芬憤怒表示，代理孕母與孩子都是生命，涉及極大的倫理爭議，社會不能接受用僅僅九條條文就草率將其合法化，「妳的陳九條足以保障孕母與小孩嗎？」強調不應為了政治交換而犧牲女性權益。

面對指責，陳昭姿隨即在台下舉起預先準備好的手舉牌反擊，牌面上標示著現任總統賴清德與副總統蕭美琴在擔任立委期間，亦曾提案或連署修訂《人工生殖法》納入代孕相關內容，陳昭姿高喊：「正副總統都支持代孕！」更反問綠營立委，若批評代孕是沒有女權概念，難道是在罵賴清德與蕭美琴嗎？

同場的民進黨立委范雲則緩頰並指出，不應拿十多年前的立委提案來代表現任總統的立場。范雲強調，國際社會對代理孕母的態度在過去十年內已有劇烈變革，許多曾開放的歐洲國家已轉為全面禁止，甚至曾是代孕大國的印度也開始禁止商業代孕，她呼籲討論應回歸當前的社會現況與倫理風險，而非流於跨時空的政治口水戰。





