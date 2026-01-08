即時中心／林韋慈報導

立法院衛環委員會今（8）日排審《人工生殖法》修正草案，朝野立委就是否納入「代孕」議題激烈交鋒。民進黨立委林淑芬與民眾黨立委陳昭姿當場互槓，林淑芬痛批陳昭姿提出僅九條條文的代孕修法草案，當場怒嗆對方為「陳九條」。陳昭姿則在台下舉手板反擊，牌面列出總統賴清德、副總統蕭美琴過去擔任立委時曾連署代孕相關法案，質疑綠營「難道是在罵賴清德沒有女權概念？」





本次修法共有行政院及朝野立委提出20個版本，其中納入代孕生殖的僅5案，且皆由在野立委提出。行政院版本則聚焦擴大單身女性與女同性伴侶適用人工生殖，未納入代孕條文，形成正反兩派今日正面交鋒的主因。

林淑芬在會中強調，代理孕母「產出的是一位孩子，而不是商品」，代孕不僅是醫療議題，更涉及兒童權益與婦女權益。她質疑，若孕母在懷孕過程中發生意外，甚至導致胎兒重度傷害或孕母身亡，責任究竟該由誰承擔？相關風險與權責是否已有完整評估，社會不能視而不見。她也批評，本次臨時變更議程、急於納入代理孕母章節過於倉促，且相關條文僅九條，恐造成階級不平等與經濟剝削，並諷刺陳昭姿為「陳九條」，直言社會無法接受僅用九條法條就草率處理如此重大的倫理議題。

面對批評，陳昭姿舉起預先準備的手舉牌反擊，強調賴清德與蕭美琴過去也曾提案或連署支持代孕，並高喊「正副總統都支持代孕」。對此，民進黨立委范雲緩頰指出，不應該以十多年前的立委提案來代表現任總統立場，並強調國際社會對代理孕母的態度在近十年間已有重大轉變，討論應回到當前的社會現況與倫理風險，而非淪為跨時空的政治口水戰。

原文出處：快新聞／林淑芬痛批「陳九條」！民進黨團力拼人工生殖法與代孕脫鉤 陳昭姿舉牌抗議

