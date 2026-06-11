林源美香鋪華山香氣展 感受百年製香工藝

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記者古可絜／臺北報導

來自雲林百年香舖林源美，於即日起至6月30日進駐華山文創園區中4B館芳釀所，帶來期間限定香氣展，邀請民眾走進一場與氣味、時間與記憶有關的沉浸式體驗，在香氣流動之間，感受百年製香工藝與東方香氣之美。

林源美香舖創立於清朝光緒年間，傳承六代橫跨百年歲月，從廟埕香舖轉化為貼近日常的天然香品牌，品牌秉持「香，是文化的載體，更是生活的陪伴」理念，現由第六代製香師林擇涵返鄉接手，並承襲古法將香藝融入當代生活。品牌以天然香木與中藥材手工製作，產品從傳統線香、拜拜香、臥香，延伸至日常生活香與情境香氛禮盒。

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此次展覽中特別推出「經典生活香」系列，將天然植物香氣與木質調相互融合，包含茉莉花香、東方美人茶香與香草等元素，搭配檀香與沉香材質，打造出層次豐富的東方氣味。

林源美香舖表示，從手工線香到臥香，每一款香氣都像是在為忙碌生活保留一段慢下來的時光，也讓香氣不只是氣味，而是一種情緒與空間氛圍的延伸，歡迎民眾把握即日起至6月30日的展期前往華山文創園區中4B館芳釀所，感受關於香氣的沉浸式藝術。

來自雲林百年香舖林源美，於即日起至6月30日進駐華山文創園區中4B館芳釀所，帶來期間限定香氣展。（記者古可絜攝）

林源美香舖創立於清朝光緒年間，傳承六代橫跨百年歲月，從廟埕香舖轉化為貼近日常的天然香品牌。（記者古可絜攝）

歡迎民眾把握即日起至6月30日的展期前往華山文創園區中4B館芳釀所，感受關於香氣的沉浸式藝術。（記者古可絜攝）

品牌以天然香木與中藥材手工製作，產品從傳統線香、拜拜香、臥香，延伸至日常生活香與情境香氛禮盒。（記者古可絜攝）