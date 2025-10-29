林澄輝社福基金會慶重陽 高齡長者紳士淑女走秀活力滿滿
林澄輝社福基金會29日邀請日照中心及長照中心服務的長者與家屬齊聚一堂舉辦「重陽久久 閃耀幸福」慶祝活動，共度溫馨又歡樂的重陽佳節。
活動以「紳士與淑女創意走秀」揭開序幕，由18位長者在工作人員的協助下盛裝打扮，自信登上舞台。長者們化身為各種風格的紳士與淑女，有的穿著典雅洋裝與西裝，展現復古風情；有的以俏麗帽飾、花朵造型或時尚配件亮相，展現創意巧思與個人特色。伴隨音樂節奏與燈光閃耀，長者們邁著自信步伐，笑容燦爛，儼然成為舞台上最閃耀的明星。現場掌聲與歡呼聲不斷，氣氛熱烈又感動，充分展現出長者活力滿滿、樂觀自信的風采。
除了走秀外，也安排了多項課程成果發表呈現一年來的服務成果與特色亮點，以多元的表演形式呈現，包括合唱表演、健康活力操、熱力啦啦隊、樂器節奏演出以及充滿律動感的非洲鼓表演等。長者們透過歌聲與舞步展現自信與生命力，傳遞出積極樂觀、享受生活的態度，也讓家屬與來賓深刻感受到長輩們的熱情與成長。基金會還特別感謝高齡志工長期無私奉獻與陪伴，以愛心與行動支持長者服務，讓照顧現場更添溫暖與力量。
林澄輝社福基金會期望，重陽節不僅是敬老與感恩的節日，更是展現長者生命力與自信的重要時刻。基金會將持續秉持「尊重、陪伴、支持」的核心理念，推動多元化長照與社區服務，打造讓長者安心、家屬放心、社區共榮的照顧環境，讓每一位長者都能在愛與尊重中閃耀幸福、樂享人生。
